Синоптик рассказала о латвийской погоде через пару лет. Готовьтесь, будет непросто!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Жителям Латвии следует готовиться к постепенному потеплению климата. Зимы будут короче, а жарких летних дней будет все больше. Переносить так называемые «волны жары» латвийцам будет непросто — ведь мы совсем не привыкли к таким высоким температурам. А вот в нынешнем холодном апреле ничего необычного как раз нет, рассказала в программе Латвийского радио 4 заведующий отделом гидрометеорологических прогнозов Латвийского центра среды, геологии и метеорологии Лаура Круминя.

Так что же происходит с погодой прямо сейчас? Ничего особенного, считает Круминя.

«Мы живем в таком регионе, где погодные условия из года в год в один и тот же сезон могут очень отличаться. Нет правила, какая погода должна быть весной, какая погода должна быть летом или зимой. Да, есть какие-то климатические нормы, вычисленные благодаря многолетним наблюдений, но в целом, мы живем в регионе, где погодные условия могут серьезно колебаться в любой сезон. То, что происходит сейчас, нельзя назвать чем-то экстремальным и беспрецедентным. Бывало, снег выпадал и в первой половине мая», — напомнила эксперт.

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Вместе с тем Круминя подчеркивает, что глобальные климатические изменения происходят. Климат действительно становится теплее.

«Изменения климата происходят, это доказанный факт. В последнее десятилетие они происходят даже быстрее, чем в середине прошлого века. [...] Если посмотреть обобщенные данные о всем земном шаре за тот же январь, февраль, март и апрель, то глобальное потепление продолжается. Эти периоды существенно теплее, сравнивая с прежними годами. [...] В Латвии апрель около нормы. Последняя декада, последние десять дней — холоднее, чем обычно у нас в этом периоде. Но нельзя говорить, что никогда раньше такого не было», — повторила Круминя.

По ее словам, климатические изменения наиболее заметны летом и зимой. Например, становится все морозных дней, а вот жарких летних ночей — все больше!

«Средняя температура зимой становится выше. Поколение постарше признает, что раньше зимы были намного более суровые, намного устойчивее.

[...] Ожидается, что летом температура будет повышаться. [...] Периоды волн жары могут быть продолжительнее и интенсивнее, включая то, что мы называем тропическими ночами. Еще в прошлом веке они наблюдались относительно редко, сейчас — все чаще. Это означает, что даже в ночное время столбик термометра не опускается ниже отметки +20 градусов. Ожидается, что в будущем такие периоды сильной жары будут все чаще и чаще. Они будут оставлять все большее влияния на наше самочувствие.

Нам будет все тяжелее переносить такие жаркие периоды, потому что наш организм не привык к таким погодным условиям. Нам придется к этому адаптироваться, думать, как мы строим свои дома, как организована вся инфраструктура в наших помещениях, чтобы мы могли переносить такие погодные условия»,


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