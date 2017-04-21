В субботу ожидаются сильный ветер, ливни, снег, град и грозы

 

Фото: EPA/LETA

В субботу, в день Большого субботника, в Латвии ожидается ветреная погода, местами пройдут различные осадки, обильнее они будут ночью.

Местами ожидается дождь, в том числе и ливни, а также град и снег, возможны и грозы. Между облаками будет проглядывать солнце, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью местами, а в течение дня по всей стране порывы западного ветра усилятся до 14-19 метров в секунду.

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Ночью температура воздуха опустится до +1..+4 градусов, днем повысится до +4..+8 градусов.

В Риге в субботу местами также возможны осадки, ночью они будут сильными, на кратковременными. Порывы западного, северо-западного ветра усилятся до 17 метров в секунду, температура воздуха повысится с +3 градусов ночью до +6..+7 градусов днем.

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