Туристы стали чаще оставаться в Латвии на ночь

Туристы в Старой Риге
 

Туристы в Старой Риге. Фото: Evija Trifanova / LETA

За первые два месяца этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого, в гостиницах Латвии и других местах размещения туристов число ночей, проведенных гостями, увеличилось на 9,3% и составило 510,6 тыс. Таковы данные Центрального статистического управления (ЦСУ), сообщает агентство ЛЕТА.

При этом иностранные туристы за год стали ночевать в Латвии на 11% больше - число ночевок увеличилось до 344,8 тысяч.

За первые два месяца года в гостиницах и других местах размещения туристов обслужено 258,5 тыс. гостей - на 12,1% больше, чем за тот же период 2016 года, в том числе 171,3 тыс. иностранных гостей - на 14,8% больше.

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В 2016 году в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов было обслужено 2,304 млн гостей - на 7,7% больше, чем в 2015 году, а количество ночевок увеличилось на 7,5% - до 4,417 млн.


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