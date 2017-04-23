Синоптики рассказали, когда в Латвии наконец потеплеет

Вероятнее всего, в Латвии потеплеет в начале мая - сообщает «Global Forecast System»

В ближайшие дни в стране сохранится прохладная погода, а температура воздуха не превысит +11 градусов, в то время как ночью столбик термометра может опуститься ниже нуля. В ночь с воскресенье на понедельник ожидается мороз до -5 градусов.

Однако уже в последние дни апреля придет хорошая погода, так, в начале мая воздух прогреется до +20 градусов.

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Самым теплым днем на этой неделе будет пятница, когда температура воздуха достигнет +12 градусов.