Латвия - лидер ЕС по заболеваемости ВИЧ в прошлом году

иллюстративное фото
 

иллюстративное фото. Фото: Reuters/Scanpix

Согласно данным за 2016 год, число констатированных новых случаев заболевания вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Латвии превысило показатель Эстонии и стало самым высоким среди всех стран ЕС и Европейской экономической зоны, сообщает LETA.

Глава Балтийской ассоциации ВИЧ Инга Упмаце заявила, что 2016 год - это первый год, когда Латвия обогнала Эстонию по числу новых случаев. 18,5 случаев на 100 000 жителей - в Латвии. 17,4 случаев на 100 000 жителей - в Эстонии и 7,4 случаев на 100 000 жителей - в Литве.

"Это очень тревожный сигнал для системы здравоохранения Латвии, свидетельствующий об острой необходимости подключить все уровни государственных институций к решению проблемы. Нужно не только информировать и просвящать общественность, но и предлагать людям проверить свой ВИЧ-статус. Тем, кто инфицирован, следует обеспечить противовирусную терапию», — пояснила она.

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Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на 1 января 2017 года в Латвии было зарегистрировано 6972 больных ВИЧ, из них 365 узнали о своей болезни в прошлом году. Чаще всего вирус передается путем гетеросексуальных половых контактов (38% случаев). Гомосексуальные связи привели к 6,6% констатированных случаев заболевания. Отмечается, что ВИЧ в Латвии затрагивает все возрастные группы — и новорожденных, и людей в возрасте старше 55 лет.

За первые восемь месяцев 2016 года в Латвии было зарегистрировано 197 новых случаев заболевания ВИЧ, а за последующие четыре — еще 168.


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