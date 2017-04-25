Прокатиться с ветерком по Rail Baltica: сколько будут стоить билеты

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Аудиторская компания «Ernst & Young» провела анализ грандиозного проекта Rail Baltica. Если он осуществиться, путешествовать по странам Балтии будет одно удовольствие.

Так, подсчитано, что Из Таллинна в Пярну поезд доедет за 43 минуты, билет может стоить около 14 евро. Из Таллинна в Ригу - 1 час 55 минут за 38 евро. Из Таллинна в Каунас - 3,5 часа за 65 евро.

Напомним, что перелете из Таллинна в Ригу в пути надо провести приблизительно такое же время, однако обходится путешествие в 3 раза дороже.

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Из Риги в Паневежес можно будет доехать за 57 минут, заплатив за удовольствие прокатиться с ветерком 23 евро. Из Риги в Каунас - за полтора часа и 40 евро.

В исследовании допускается, что в 2030 году Rail Baltica используют 5 млн. пассажиров, в 2055 - уже 6 млн.


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