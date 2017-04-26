«Книжные» люди: настоящие истории русских интеллигентов Балтии

Иллюстративное фото. Где сегодня искать хорошие книжки?
 

Иллюстративное фото. Где сегодня искать хорошие книжки?. Фото: Иева Лука/LETA

Татьяна Одыня


В рижском микрорайоне Иманта, в одноименном культурном центре есть симпатичный подвальчик. Но среди обитателей имантских многоэтажек немногие знают сегодня про это место. А место интересное: на книжных полках русской библиотеки здесь хранится великое множество книжных богатств!.. А история редкого книжного собрания связана с судьбами нескольких замечательных людей, оставивших яркий след в истории русской культуры Латвии.

...Вывеска над входом - скромная, самодельная, время работы просто написано от руки. Переступив порог, внутри видишь рояль и книжные полки. Но кого в наши дни книжками удивишь? Книжки теперь - все больше электронные, да и то на любителя, а массово народ все больше с экранчиков телефонов и планшетов читает.

Где взять нынче по-настоящему хорошие «бумажные» книжки на русском?.. Новые, в магазинах, увы, стоят дорого. Да и слишком часто оказываются новинки «одноразовым» чтивом...

Но здесь, в библиотеке, что нашла приют в культурном центре «Иманта», как будто бы в совершенно в иной мир попадаешь. В те времена, когда библиотеки собирали всю жизнь и передавали по наследству. Остановишься на минутку у книжной полки, и не замечаешь уже, как летит время. Откуда богатства?.. Чувствуется, что собиралось книжное собрание много лет - с толком, со знанием дела и с отменным вкусом.

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Библиотекарь Светлана Петровна - из числе тех нескольких волонтеров, что дежурят в библиотеке Латвийского общества русской культуры в свое свободное время. Читателей пока нет, и Светлана Петровна рассказывает мне, почему

это книжное собрание называют просто «библиотека Юрия Абызова». Ведь большая часть фонда - личная библиотека основателя общества русской культуры, которая после его смерти превращена в библиотеку публичную и общедоступную.

Но пополняется библиотека и современными изданиями, в том числе изданиями ЛОРК и периодикой.

Фотография Юрия Абызова встречает посетителей библиотекиФотография Юрия Абызова встречает посетителей библиотеки. Фото: Русский TVNET

Рижанам старшего поколения имя Юрия Ивановича Абызова, безусловно, знакомо. Литератор и библиофил, один из самых известных исследователей истории русской культуры Латвии собрал и издал в девяностых и нулевых годах множество документальных свидетельств и материалов, посвященных истории русских Балтии.

Может быть, это благодаря трудам Абызова стала так популярна у гуманитариев 90-х годов газета «Сегодня», которую в Риге когда-то издавали силами русской эмиграции.

Ведь именно Юрий Абызов перекинул «мостик» из того времени - в наше. И судьбы многих людей эмиграции первой волны стали захватывающе интересны для современников. Ведь многие подробности их жизней из иных времен известны благодаря абызовским изысканиям. У меня, например, и сейчас дома, на книжной полке стоит нежно любимый томик - сборник «От Лифляндии к Латвии», в свое время собраный и изданный Юрием Ивановичем.

На большом давнем снимке - поэт Давид СамойловНа большом давнем снимке - поэт Давид Самойлов. Фото: Русский TVNET

...Рядом с портретом основателя общества русской культуры - фотография поэта Давида Самойлова, их с Юрием Абызовым связывала многолетняя дружба, общность интересов и общественного темперамента.

Русский поэт Давид Самойлов, выбравший «внутреннюю эмиграцию», несколько десятилетий жил неподалеку - в Эстонии, в городе Пярну, где его дом был местом встреч русских интеллигентов - поэтов, писателей, актеров, приезжавших к нем из Москвы.

Стихи Давида Самойлова читает Зиновий Гердт

Поэзия Давида Самойлов, пережив большого поэта, давно «живет» в интернете. Найдите - не пожалеете. Заинтересованный слушатель легко обнаружит и множество записей на YouTube - пронзительные строки одного из лучших русских поэтов советской и просоветской эпохи продолжают звучать в исполнении друзей-актеров.

Давай поедем в город,

Где мы с тобой бывали.

Года, как чемоданы,

Оставим на вокзале.

Года пускай хранятся,

А нам храниться поздно.

Нам будет чуть печально,

Но бодро и морозно.

Уже дозрела осень

До синего налива.

Дым, облако и птица

Летят неторопливо.

Ждут снега, листопады

Недавно отшуршали.

Огромно и просторно

В осеннем полушарии...

А с личностью и текстами самого Юрия Ивановича Абызова можно познакомиться на сайте проекта «Русские Латвии». Там собрано множество публикаций, рассказывающих о человеке, сделавшим огромный и еще не вполне оцененный вклад в современную русскую культуру Латвии.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Работы Ю.Абызова и публикации о нем в проекте "Русские Латвии"

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