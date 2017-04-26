Ушакова снова оштрафовали. На этот раз - за русских школьников

Мэр Риги Нил Ушаков на своей странице в facebook рассказал, что Центр госязыка снова оштрафовал его на 50 евро за общение с школьниками на русском языке.

"Вы не поверите, но Центр Госязыка выписал мне еще один штраф – 50 евро. В этот раз за то, что я русскоязычным школьникам, которые задавали мне вопросы во время неформальной встречи на русском языке, на русском же языке и ответил. Все происходящее транслировалось на моей личной странице в Фейсбуке.

По мнению Центра Госязыка, должностное лицо не может отвечать школьникам на их родном языке. Даже во время неформального общения. А факт трансляции в Фейсбуке является еще и отягощающим фактом. Даже не смотря на то, что моя личная страница.

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Я думаю, что сейчас в борьбу с Ким Чен Ыном за место главного фрика современного мира смело может подключаться Центр Госязыка. Причем у Ким Чен Ына шансов не так уже и много, так как Центр Госязыка, кажется, решил пойти на рекорд.

Моя позиция остается неизменной. Закон о госязыке не регулирует неформальное общение, то есть и закон я не нарушал. Соответственно штраф будет оспорен в суде. Если надо – то и в Конституционном суде. Я же в своем поведении менять ничего не собираюсь. И когда русскоязычные дети мне будут в стенах думы задавать вопрос на своем родном языке, отвечать я им всегда буду тоже на русском. Приходите чаще в гости". - написал градоначальник.

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Напомним, ранее Ушаков проинформировал общественность, что заплатил штраф в размере 140 евро. «Штраф за то, что Рижская дума общается с рижанами в фейсбуке на русском и английском оплачен. Из личных средств, естественно. Заявка в Конституционный суд готовится, адвокат оплачивается тоже из личных средств», - сообщил он.

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