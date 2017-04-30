От Калининграда до Владивостока: 15 000 км на велосипеде

Иллюстративное фото. Маршрут пройдет через всю Россию
 

Иллюстративное фото. Маршрут пройдет через всю Россию. Фото: Иева Лука/LETA

В большое велопутешествие по Балтии, России и Азии калининградец Алексей Самбуров отправился еще в начале апреля. И до Владивостока расчитывает добраться примерно за полгода. Его маршрут в первые же дни прошел через литовскую куршскую косу и латвийский Даугавпилс, а далее предстоит проехать по территории России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана - и вновь вернутся в Россию.

Зачем люди выбирают нелегкие пути и подолгу путешествуют в одиночку? Алексей Самбуров решил совместить туристский интерес с благотоворительность и помочь в сборе средств на лечение больных детей фонду «Подари жизнь». На сайте - в разделе «Друзья фонда» есть теперь страничка его велопробега.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Страничка велопробега на благотворительном сайте "Подари жизнь"

Реклама

Пропагандируя фонд, Алексей рассказывает о его работе новым друзьм и знакомым, с которыми знакомится в пути.

Путешественник рассказывает

Ну, и конечно же, ветер странствий позвал в дорогу туриста с большим походным стажем. Алексею - 33 года, и почти половину жизни он увлекается походами, в том числе горными, а с недавних пор - и велосипедными. Проехал свои первые тысячи километров по Беларуси и Европе. А ради большого путешествия через всю страну пришлось уволиться, ведь мало кто из работодателей согласится отпустить в столь длинный отпуск.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Следите за маршрутом здесь

Алексей проехал уже более 3 тысяч километров и к 27 дню путешествия добрался до Казахстана. На своей страничке в социальныхх сетях он описывает некоторые подробности своих приключений. Сделал, например, отличные фоторепортажи из города Мурома, где давно мечтал побывать, и из Самары. И... неожиданно для себя попал в настоящую суровую зиму в Мордовии, под Саранском - из-за оледенения и снежных заносов пришлось там задержаться.

Кстати, о Литве и Латвии, через который путешественник проследовал в самом начале пути, у него самые приятные воспоминания. С большой нежностью вспоминает Алексей вкуснейшую латвийскую ряженку, глазированные сырочки и своих новых друзей из города Даугавпилса.

Впереди у него интереснейший участок пути, который пройдет по Памирскому тракту.

Крюк через Азию путешественник запланировал сознательно, чтобы побывать в этих местах. Напрямую через всю Сибирь путь к Владивостоку был бы короче. Но ведь так - интереснее!


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Mārupe, 195000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 350 EUR

reklama.vesti.lv

Как живется самой юной миллиардерше в мире Wo&Men

Как живется самой юной миллиардерше в мире

ФОТО: Знаменитости выбирают железных коней! Showbiz

ФОТО: Знаменитости выбирают железных коней!

Навка о «голом» фото Пескова: «Я сама себе завидую» Wo&Men

Навка о «голом» фото Пескова: «Я сама себе завидую»

В пещерной грязи нашли ДНК древнего человека Hi-Tech

В пещерной грязи нашли ДНК древнего человека

Да или беда? СМИ обсуждают постаревшую Алферову Showbiz

Да или беда? СМИ обсуждают постаревшую Алферову

Латвия

Латвия-Россия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА (НЕСКОЛЬКО ...
ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА (НЕСКОЛЬКО ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 