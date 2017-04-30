От Калининграда до Владивостока: 15 000 км на велосипеде

В большое велопутешествие по Балтии, России и Азии калининградец Алексей Самбуров отправился еще в начале апреля. И до Владивостока расчитывает добраться примерно за полгода. Его маршрут в первые же дни прошел через литовскую куршскую косу и латвийский Даугавпилс, а далее предстоит проехать по территории России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана - и вновь вернутся в Россию.

Зачем люди выбирают нелегкие пути и подолгу путешествуют в одиночку? Алексей Самбуров решил совместить туристский интерес с благотоворительность и помочь в сборе средств на лечение больных детей фонду «Подари жизнь». На сайте - в разделе «Друзья фонда» есть теперь страничка его велопробега.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Страничка велопробега на благотворительном сайте "Подари жизнь"

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Пропагандируя фонд, Алексей рассказывает о его работе новым друзьм и знакомым, с которыми знакомится в пути.

Путешественник рассказывает

Ну, и конечно же, ветер странствий позвал в дорогу туриста с большим походным стажем. Алексею - 33 года, и почти половину жизни он увлекается походами, в том числе горными, а с недавних пор - и велосипедными. Проехал свои первые тысячи километров по Беларуси и Европе. А ради большого путешествия через всю страну пришлось уволиться, ведь мало кто из работодателей согласится отпустить в столь длинный отпуск.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Следите за маршрутом здесь

Алексей проехал уже более 3 тысяч километров и к 27 дню путешествия добрался до Казахстана. На своей страничке в социальныхх сетях он описывает некоторые подробности своих приключений. Сделал, например, отличные фоторепортажи из города Мурома, где давно мечтал побывать, и из Самары. И... неожиданно для себя попал в настоящую суровую зиму в Мордовии, под Саранском - из-за оледенения и снежных заносов пришлось там задержаться.

Кстати, о Литве и Латвии, через который путешественник проследовал в самом начале пути, у него самые приятные воспоминания. С большой нежностью вспоминает Алексей вкуснейшую латвийскую ряженку, глазированные сырочки и своих новых друзей из города Даугавпилса.

Впереди у него интереснейший участок пути, который пройдет по Памирскому тракту.

Крюк через Азию путешественник запланировал сознательно, чтобы побывать в этих местах. Напрямую через всю Сибирь путь к Владивостоку был бы короче. Но ведь так - интереснее!