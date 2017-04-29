«Правительство, куда дели 13 млн евро, выделенные на неграждан?»

Евродепутат Андрей Мамыкин выяснил, что на решение проблемы неграждан в Латвии было выделено 13 миллинов евро, но на что пошли эти деньги - тайна за семью печатями...

На своем профиле в Facebook он разместил пост с текстом обращения к главе МВД Латвии.

"Позавчера я получил ответ на свой давний запрос по негражданам от комиссара по вопросам юстиции Веры Юровой. В своём запросе я спрашивал, знает ли Еврокомиссия о существовании неграждан и что собирается предпринять? Комиссар отвечает: знает и осведомлена хорошо. Считает это большой проблемой и помогает правительству неграждан интегрировать. На что Еврокомиссия выделила Латвии - внимание! - 13 миллионов евро!

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Эта фотография - текст моего запроса министру внутренних дел Латвии Рихардсу Козловскису. (Министр получил это моё заявление вчера). Очень хочу узнать, на что пошли 13 миллионов в деле интеграции неграждан. Может, МВД Латвии организовало массовые бесплатные курсы латышского языка? Может, организовала ну хотя бы рабочую группу по расширению прав неграждан? Может, пошлину по натурализации заплатило тем малоимущим негражданам, у которых есть желание стать гражданином, но нет денег?

С нетерпением жду ответа. Круг вранья правительства Латвии стремительно сужается..." ( орфогр. и пунктуац. автора сохранены - прим. ред).

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