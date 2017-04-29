«Не могу ходить в любимый магазин, от продавцов разит потом!»

«Больше не могу молчать!», - обратилась в редакцию некая эстонка - частая посетительница магазинов Rimi.

«Часто бываю в одном из ласнамяэских Rimi, этот магазин всегда был одним из моих любимых - широкий ассортимент товара, да и расположен он близко к дому. Но есть то, что меня возмущает. Больше молчать не могу!» - так начала свой рассказ читательница портала Rus.Postimees Алиса.

«Продавцы выглядят неряшливо - грязная одежда, немытые волосы, ободранный лак на ногтях. Все это касается женщин. У мужчин, которые сидят на кассе или выставляют товар в зале, другая проблема - запах пота, - продолжила она. - Последний раз от одного из них воняло так сильно, что мне хотелось бросить корзину и убежать.

Понимаю, что у людей очень тяжелая работа, и они не должны выглядеть, как члены королевской семьи Великобритании на прогулке, но все же...

Почему не соблюдаются элементарные правила гигиены?»

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Читательницу интересует, следит ли кто-нибудь в магазине за внешним видом продавцов и есть ли у них, например, возможность сдать в стирку за счет Rimi рабочую одежду?

С этими вопросами портал Rus.Postimees обратился к пресс-секретарю торговой сети Rimi Катрин Батс.

По словам Катрин Батс, обеспечение эстетичного вида работников и их чистоты - деликатная тема, ведь эти термины не для каждого означают одно и то же. «Больших проблем с этим у нас не возникало, но, конечно, мы людям намекаем, если видим в этом необходимость», - подчеркнула она.

«Безусловно, может случиться так, что продавец слегка вспотел, если занимался физической работой, которой в магазине хватает. В ситуации, когда после этого ему сразу же надо идти на кассу, клиенту может показаться, что речь идет о человеке, который не соблюдает элементарных правил гигиены», - объяснила Катрин Батс.

Она подчеркнула, что

весь обслуживающий персонал Rimi проходит курсы, на которых объясняются общие требования к гигиене и внешнему виду работника.

«В дополнение Rimi предлагает бесплатный стиральный порошок для стирки рабочей одежды. Кроме того, во всех магазинах есть как мужские, так и женские душевые кабины, где сотрудники могут помыться», - добавила пресс-секретарь.

Как уже сообщал русский TVNET, патрульные полиции самоуправления Елгавы, получив вызов по поводу бездомного, ночующего на чердаке одного из домов, обнаружили молодую, сравнительно ухоженную женщину, которая рассказала, что не является елгавчанкой, но работает в местном Rimi.

Оказалось, что после 2 лет совместного проживания бывший парень выгнал ее из квартиры, девушке некуда идти и поэтому она нашла временное пристанище на чердаке. После проверки документов и уровня алкоголя в крови стало понятно, что на улицу попала нормальная, желающая трудиться и жить полноценной жизнью девушка, попавшая в трудную ситуацию.

Позже руководитель общественных отношений Rimi Latvia Инга Бите сообщила Русскому TVNET, что помощь девушке будет оказана.

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