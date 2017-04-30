Названа главная проблема безработной молодежи

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

У 54% зарегистрированных молодых безработных в возрасте от 15 до 29 лет - недостаточный уровень образования, т.е уровень средней школы или ниже, отмечается в докладе Министерства благосостояния о реализации программы «Молодежная гарантия».

Среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет этот показатель значительно выше - 62%.

Как отмечает Минблаг, отсутствие достаточного образования является одной из основных причин высокой безработицы среди молодежи. Низкий уровень образования способствует уязвимости молодежи на рынке труда и увеличивает риск ее дискриминации. Опыт Государственного агентства занятости и Государственной инспекции по труду свидетельствует о том, что молодые люди, окончившие только основную школу, часто не знают правовых аспектов трудовых отношений, поэтому подвергаются высокому риску нелегальной занятости.

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В то же время молодым безработным, которые имеют образование или квалификацию, иногда не хватает предыдущего опыта работы и необходимых навыков, которые требуются на рынке труда.

Статистика показывает, что у 22% молодых безработных не было предыдущего опыта работы, а 78% молодых людей имели опыт предыдущей работы, но малоквалифицированной.

Кроме того, министерство указывает на то, что не все молодые люди имеют навыки поиска работы и использования информации о востребованных на рынке труда навыках, профессиях и вакансиях. Об этом свидетельствует проведенное Министерством образования и науки исследование «Мониторинг молодежной политики 2015», которое показало, что только 18% опрошенных молодых людей воспользовались консультациями по вопросам карьеры, чтобы получить дополнительную информацию о тенденциях на рынке труда.

Как сообщалось, в связи с улучшением показателей безработицы Латвия после 2018 года больше не будет получать средства по программе «Молодежная гарантия». Об этом ранее заявил на заседании правительства министр благосостояния Янис Рейрс.

Как сообщил министр, Латвия больше не укладывается в показатели, предусматривающие выделение этой поддержки. Безработица среди молодежи в стране - ниже среднего в ЕС. Например, в странах юга Европы она составляет 40%, есть страны, где безработица среди молодежи достигает даже 68%.

В период 2014-2018 гг. Латвия получает средства по этой программе потому, что в 2012 году молодежная безработица в стране превышала 25% и составляла 28,5%. В 2015 году безработица среди молодежи снизилась до 16,8%.

Из 20 стран, которые получали финансирование по программе «Молодежная гарантия» с 2014 года, после 2018 года в помощи отказано шести странам. Кроме Латвии, это Чехия, Ирландия, Литва, Словения и Швеция.

Всего по программе «Молодежная гарантия» Латвия получила в 2014-2018 гг. более 70 млн евро.

В прошлом году в Латвии 44 тыс. молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет не учились и не работали. Это на 6% меньше, чем годом ранее, и на 18% меньше, чем в 2015 году.

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