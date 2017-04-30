Синоптики рассказали, каким будет начало мая

 

Фото: Sergei Savostyanov/TASS/Scanpix

Средняя температура воздуха в апреле была в Латвии почти на два градуса ниже, чем показатели 1981-2010 гг., свидетельствуют данные «WeatherBELL Analytics».

Первые три месяца этого года, а также декабрь 2016 года были на 0,5-3 градуса теплее нормы, а ноябрь и октябрь прошлого года были на 1-2 градуса холоднее многолетних средних показателей.

Как правило, апрель бывает на шесть градусов теплее марта

- среднемесячная температура этих месяцев в 1981-2010 гг. составляла соответственно +5,7 и -0,2 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В этом году средняя температура воздуха в марте составила +2 градуса, а апрель был всего лишь на два градуса теплее.

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В большинстве стран Европы средняя температура апреля была близка к норме или ниже ее, только в Португалии и на значительной части Испании и Италии апрель был на 1-3 градуса теплее, чем обычно.

Ожидается, что в первой половине мая температура воздуха в Латвии в среднем также будет ниже нормы.

1 мая на востоке страны ожидается облачность, местами не исключены осадки. 4-5 мая в южных и восточных регионах страны также возможен дождь.

В условиях ясной и почти безветренной погоды ночи в начале месяца будут холодным - в ночь на 1 мая возможен мороз до -6 градусов. Днем воздух прогреется до +10..+17 градусов, немного прохладнее будет местами на побережье.

В конце предстоящей недели и во вторую неделю мая вновь возможно ухудшение погодных условий и похолодание.

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