Синоптики рассказали, каким будет начало мая

Средняя температура воздуха в апреле была в Латвии почти на два градуса ниже, чем показатели 1981-2010 гг., свидетельствуют данные «WeatherBELL Analytics».
Первые три месяца этого года, а также декабрь 2016 года были на 0,5-3 градуса теплее нормы, а ноябрь и октябрь прошлого года были на 1-2 градуса холоднее многолетних средних показателей.
Как правило, апрель бывает на шесть градусов теплее марта
- среднемесячная температура этих месяцев в 1981-2010 гг. составляла соответственно +5,7 и -0,2 градуса, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В этом году средняя температура воздуха в марте составила +2 градуса, а апрель был всего лишь на два градуса теплее.
В большинстве стран Европы средняя температура апреля была близка к норме или ниже ее, только в Португалии и на значительной части Испании и Италии апрель был на 1-3 градуса теплее, чем обычно.
Ожидается, что в первой половине мая температура воздуха в Латвии в среднем также будет ниже нормы.
1 мая на востоке страны ожидается облачность, местами не исключены осадки. 4-5 мая в южных и восточных регионах страны также возможен дождь.
В условиях ясной и почти безветренной погоды ночи в начале месяца будут холодным - в ночь на 1 мая возможен мороз до -6 градусов. Днем воздух прогреется до +10..+17 градусов, немного прохладнее будет местами на побережье.
В конце предстоящей недели и во вторую неделю мая вновь возможно ухудшение погодных условий и похолодание.Еще по этой теме