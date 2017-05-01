В Латвии начинается Европейская молодежная неделя

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

Сегодня в Латвии начинаются мероприятия Европейской молодежной недели, сообщила агентству ЛЕТА представитель Агентства международных молодежных программ Марита Кройча.

Европейская молодежная неделя проходит по всей Европе с 1 по 7 мая. Неделя посвящена солидарности молодежи, ее социальному вкладу и популяризации программы «Erasmus+». Также Европейская молодежная неделя служит платформой для обсуждения идей о развитии молодежной политики ЕС в будущем.

Открытие мероприятий Европейской молодежной недели состоится сегодня в Вецумниеки, 2 мая в Риге в ее рамках пройдет семинар «Каковы возможности современной молодежи в Европе?», а З мая состоится конференция «Новые методы работы с молодежью в самоуправлениях».

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: С полной программой Европейской молодежной недели по всей Европе можно ознакомиться здесь

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