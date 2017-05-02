В Рижском зоопарке построят образовательный центр за 1,55 млн евро

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

В Рижском зоопарке появится центр образования об окружающей среде, затраты на который составят 1,55 млн евро. Реализацию проекта сегодня утвердила Рижская дума.

Центр планируется открыть до 2021 года. Финансирование строительства из Фонда сплочения составит 1 036 450 евро, Рижское самоуправление выделит 480 225 евро, а сам зоопарк - 33 325 евро.

Образовательные программы зоопарка пользуются большой популярностью, но имеющийся в настоящее время учебный класс не может удовлетворить спрос, а также не доступен для людей с особыми потребностями, так как находится в подвальном этаже. Отдел информации и образования зоопарка ежегодно проводит около 350 занятий для групп школьников и студентов, в которых участвуют до 6000 человек. Зоопарк также предлагает обучение учителей биологии и различные курсы об окружающей среде для работников учреждений и организаций.

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Планируется, что центр площадью 710 квадратных метров будет расположен на месте построенного в 1920 году вольера для обезьян, который больше не используется, так как не соответствует современным требованиям. Здесь будет возведено многофункциональное здание с частично трансформируемыми стенами, в котором будут четыре помещения для занятий и мобильный выставочный зал.

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