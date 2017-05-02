4 мая: в городе ограничат движение, закроют набережную 11 Ноября

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

В связи с торжественными мероприятиями 4 мая, приуроченными ко Дню восстановления независимости Латвийской республики, ожидаются значительные транспортные ограничения, в том числе движение будет перекрыто на набережной 11 Ноября.

С 22 часов вечера 3 мая до 12 часов дня 5 мая будет закрыто движение для транспортных средств по набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас и параллельной набережной улице на участке от ул. Яуниела до Бискапа гате (в том числе для велорикш, электромобилей и лошадиных упряжек). Остановка и стоянка транспортных средств на указанных участках будет запрещена уде с 20 часов вечера.

4 мая в случае необходимости на короткое время будет ограничиваться или закрытваться движение транспорта и пешеходов:

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  • по ул. Екаба на участке от ул. Торня до ул. Маза Пилс;
  • по ул. Клостера на участке от ул. Клостера до ул. Маза Пилс;
  • по ул. Маза Пилс на участке от ул. Клостера до ул. Екаба;
  • по булв. Аспазияс около памятника Свободы и на площади около памятника Свободы;
  • с 13.00 до 14.00 на маршруте, по которому пройдет парад - Ратушная площадь, ул. Калькю, площадь около памятника Свободы, булв. Бривибас, ул. Меркеля, Верманский парк.

С 15 часов дня 4 мая до 6 часов утра 5 мая будет закрыто место разворота транспорта на набережной 11 Ноября в направлении ул. Калькю.

С 21.45 4 мая до 00.30 5 мая в случае необходимости будет закрываться движение для транспорта, за исключением общественного транспорта:

  • по булв. Узварас на участке от ул. Валгума до Каменного моста;
  • по набережной 11 Ноября на участке от ул. 13 Января до Каменного моста;
  • по ул. 13 Января на участке от булв. Аспазияс до набережной 11 Ноября;
  • по Каменному мосту;
  • по ул. Мукусалас на участке от ул. Акменю до ул. Кугю;
  • по ул. Кугю на участке от ул. Мукусалас до ул. Триядибас;
  • по ул. Триядибас на участке от ул. Кугю до ул. Валгума;
  • по ул. Краста на участке от поворота на ул. Маскавас до ул. 13 Января.

С 22 часов вечера 3 мая до 12 часов дня 5 мая по ул. Пилс на участке от Полю гате до Домской площади и по Домской площади на участке от ул. Пилс до ул. Екаба движение будет организовано в двух направлениях.

Запретят остановку и стоянку транспортных средств:

  • С 22 часов вечера 3 мая до 12 часов дня 5 мая на ул. Калькю на участке от набережной 11 Ноября до Ратушной площади;
  • С 7 часов утра до 17 часов вечера 4 мая на левой стороне булв. Аспазияс на участке от ул. Калькю до ул. Театра и на правой стороне булв. Зигфрида Анны Мейеровица на участке от ул. Калькю до ул. Смилшу, а также на ул. Екаба на участке от ул. Клостера до ул. Маза Пилс.

С 21.30 до 24.00 4 мая закроют движение всех видов судов в акватории Даугавы между Вантовым и Каменным мостами (за исключением плавсредств, чье место швартовки находится на участке от Каменного моста до Вантового моста, которые неподвижно должны стоять около причала). В свою очередь с 11.45 до 13.00 будет закрыто движение судов по городскому каналу на участке от Национальной оперы до пешеходного моста около Бастионной горки.

В случае неясностей просьба звонить в Центр управления движением по бесплатному информационному телефону 8000 3600.

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