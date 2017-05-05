Печальный опыт: почему квартиру ни в коем случае нельзя сдавать в аренду другу или родственнику

 

Фото: Flickr.com/fotologic

Несмотря на то, что близкий человек может казаться идеальным арендатором, на самом деле ни в коем случае не стоит сдавать жилье своему родственнику или другу. Из этого не выйдет ничего хорошего, предупреждает портал Kodu.

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Отношения арендодателя и арендатора всегда хорошо фиксированы, во избежание недопонимания все важные моменты устанавливаются в договоре. Но что произойдет, если в квартире поселится друг или родственник? Зачастую у таких арендаторов складывается впечатление, что в их случае обычные правила не действуют. Отсюда начинаются все беды.

Читатель портала Kodu, пожелавший сохранить анонимность, поделился своим печальным опытом. «Моя тетя развелась в то время, когда мы с супругой переехали из старой квартиры. Мы планировали сдавать жилье в аренду, но так как тете было нужно место, где бы она могла немного прийти в себя, мы договорились, что она переберется туда и будет платить лишь половину суммы от той, которую мы изначально хотели получать от арендатора.

Никаких договоров мы не заключали», - описал читатель.

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Как выяснилось месяц спустя, это и стало роковой ошибкой: тетя не хотела ни платить за квартиру, ни съезжать с нее. Разбор полетов с родственницей стал неизбежен.

«Тетя спросила, неужели мне ее не жалко и как я могу просто так выбросить ее на улицу. Оговоренную сумму она в итоге выплатила, а вот съезжать не хотела. Я попросил отца, то есть ее брата, решить проблему. Кое-как с его помощью через несколько недель тете удалось найти новое жилье», - рассказал читатель.

Отношения родственников испортились, тетя до сих пор не желает общаться ни с племянником, ни с братом.

«Я никогда бы не подумал, что доброе дело обернется таким ужасом.

Нам на самом деле нужны были деньги за квартиру, которую мы сдали в аренду, и двухмесячная задержка в выплате в итоге серьезно повлияла на наше экономическое положение. Наша семья полагала, что оказывает тете большую услугу. Она же считала, что мы должны были сделать еще больше», - подвел итог мужчина.

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