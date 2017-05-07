Снизилось число латвийцев, желающих работать за границей

 

Фото: flickr.com/Hernán Piñera

В течение ближайших нескольких лет на поиски работы за границей может отправиться рекордно маленькое число жителей, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством исследований SKDS.

В конце прошлого года в ходе опроса жителям задавался вопрос, насколько велика вероятность, что в течение ближайших лет они отправятся за границу на заработки.

В целом такую вероятность как высокую оценили 13% респондентов. Этот результат повторяет показатель 2007 года, когда на работу за границу планировало отправиться наименьшее число жителей. Однако в том году меньше всего опрошенных определенно сказали, что на заработки за границу, скорее всего, не поедут.

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В 2007 году вероятность отъезда за границу на заработки как небольшую или нулевую оценили 77% респондентов, а в этом году – 81%.

В этом году вероятность отъезда за границу на работу как очень высокую оценили 4% жителей, а как скорее высокую – 9%.

Вероятность отъезда в ближайшие годы на заработки как низкую или нулевую оценили 57%, а как скорее низкую – 24%.

В 2007 году доля жителей, которые намеревались работать за границей, была наименьшей.


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