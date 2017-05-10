Выборы 2017: Как исполнить свой гражданский долг правильно

 
1
Неграждане Латвии не голосуют, граждане других стран ЕС - голосуют!

Фото: Edijs Pālens/LETA

Какой документ брать с собой, отправляясь на выборы, как поменять избирательный участок, что делать, если в день выборов самоуправлений вы планируете уехать из города и что делать с неиспользованными бюллетенями. Русский TVNET собрал полезные советы, которые помогут каждому избирателю исполнить свой гражданский долг!

Еще по этой теме

3 июня 2017 года в Латвии состоятся выборы в городские и краевые думы. Порядок выборов в органы самоуправления определяется Законом о выборах в думу города республиканского значения и краевую думу.

1
Неграждане Латвии не голосуют, граждане других стран ЕС - голосуют!

Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Cenu pag., 60000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR

reklama.vesti.lv

В Турции суд согласился с блокированием Википедии Hi-Tech

В Турции суд согласился с блокированием Википедии

Газировка может вызывать преждевременные роды Wo&Men

Газировка может вызывать преждевременные роды

ФОТО: Анастасия Стоцкая стала мамой во второй раз Showbiz

ФОТО: Анастасия Стоцкая стала мамой во второй раз

ФОТО: Пластика изменила Светлану Лободу до неузнаваемости Showbiz

ФОТО: Пластика изменила Светлану Лободу до неузнаваемости

«Все плохо»: Меладзе раскритиковал российский шоу-бизнес Showbiz

«Все плохо»: Меладзе раскритиковал российский шоу-бизнес

Выборы

Латвия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы Старая Рига
Сдают Офисы Старая Рига 890 EUR
Продают Квартирy, Центр
Продают Квартирy, Центр 350 000 EUR
Сдают Квартирy, Центр
Сдают Квартирy, Центр 390 EUR
Продают Квартиры, Иманта
Продают Квартиры, Иманта 204 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
SALES ADVISORS TEAM
SALES ADVISORS TEAM
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
http://alkoutlet.lv

Темы

 