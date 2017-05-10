Выборы 2017: Как исполнить свой гражданский долг правильно

Какой документ брать с собой, отправляясь на выборы, как поменять избирательный участок, что делать, если в день выборов самоуправлений вы планируете уехать из города и что делать с неиспользованными бюллетенями. Русский TVNET собрал полезные советы, которые помогут каждому избирателю исполнить свой гражданский долг!
3 июня 2017 года в Латвии состоятся выборы в городские и краевые думы. Порядок выборов в органы самоуправления определяется Законом о выборах в думу города республиканского значения и краевую думу.
- Неграждане Латвии не голосуют, граждане других стран ЕС - голосуют!
- Где голосовать?
- Не могу прийти в избирательный участок по состоянию здоровья!
- Что делать, если в день выборов я не могу посетить избирательный участок?
- Что еще важно знать?
- Что делать с оставшимися бюллетенями?
- У меня нет паспорта! Я не могу голосовать?
- Показатели прошлых лет