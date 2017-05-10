Выборы 2017: Как исполнить свой гражданский долг правильно

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Какой документ брать с собой, отправляясь на выборы, как поменять избирательный участок, что делать, если в день выборов самоуправлений вы планируете уехать из города и что делать с неиспользованными бюллетенями. Русский TVNET собрал полезные советы, которые помогут каждому избирателю исполнить свой гражданский долг!