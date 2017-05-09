9 мая в Даугавпилсе: Тысячи горожан участвуют в праздновании

В Даугавпилсе сегодня тысячи людей участвуют в торжественных мероприятиях в честь 72-й годовщины победы союзников над нацистской Германией.

Памятные мероприятия начались с шествия ветеранов и горожан, которое прошло от набережной 18 ноября до парка Дубровина, где в полдень началась торжественная церемония, на которой к присутствующим обратились ветераны, представители самоуправления, генеральных консульств России и Белоруссии. Затем собравшиеся почтили павших минутой молчания и возложили цветы.

Мэр Даугавпилса Янис Лачплесис, выступая перед собравшимися, отметил, что ветераны - это те люди, которые лучше всего понимают историческое значение победы над нацизмом и ценят мир. Если в 1913 году в Даугавпилсе проживало 113 000 человек, то после Первой и Второй мировой войн их число сократилось до 15 000, сказал мэр.

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«Иногда перед 9 мая создается впечатление, что кто-то хочет найти новых победителей и новых союзников. Это бесполезно, потому что история знает, кто 72 года назад одержал победу и кто был союзником. 72 года назад был побежден и повержен фашизм, и именно эту победу мы сегодня празднуем», - подчеркнул Лачплесис.

Мероприятия Дня Победы в парке Дубровина в 21.00 продолжатся концертом и представлением «Голоса» по мотивам популярных произведений о войне. С 19.00 концерт в честь Дня Победы проходит на площади Единства. Праздничные мероприятия в Даугавпилсе завершатся в 22.00 салютом.

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