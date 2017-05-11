Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В апреле уровень зарегистрированной безработицы в Латвии снизился на 0,5 процентного пункта - до 7,8%, сообщает Государственное агентство занятости (ГАЗ).

Как отметила директор агентства Эвита Симсоне, уровень безработицы в апреле снизился во всех регионах и крупных городах страны, достигнув самого низкого показателя с 2009 года.

Снижение безработицы в весенние месяцы обусловлено сезонным факторами - в начале мая в базе данных ГАЗ было 515 вакансий, которые работодатели пометили как сезонные. В действительности их может быть больше, потому что работодатели не должны обязательно помечать вакансии.

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В начале апреля на учете в агентстве состоял 76 431 безработный, в конце месяца - 71 705.

Таким образом, количество зарегистрированных безработных в течение месяца сократилось на 4726 человек.

Самый низкий уровень безработицы в апреле был в Рижском регионе - 4,9%, самый высокий в Латгале - 17,7%. В Курземском регионе уровень безработицы составил 9%, в Видземе - 8,4%, в Земгале - 7,4%.

В Риге уровень безработицы в апреле составил 4,6%, в Валмиере - 4,6%, в Елгаве - 5,4%, в Вентспилсе - 6,2%, в Юрмале - 6,5%, в Екабпилсе - 9,6%, в Лиепае - 10,4%, в Даугавпилсе - 11,2%, в Резекне - 14,7%.

В апреле 2016 года зарегистрированная безработица в Латвии составляла 8,8%.

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