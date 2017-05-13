В Финском заливе нашли самолет: В чем сенсационность находки?

Практически целый бомбардировщик времен второй мировой войны, который недавно нашли в Балтийском море. Специалисты сразу же заявили: это сенсация. Самолет лежит на большой глубине и вероятность, что он будет поднят, пока что ничтожно мала. В чем тогда сенсационность этой находки? И зачем ценой огромных затрат все-таки поднимают со дна моря технику минувшей войны?

В поисках ответа на вопросы, которые возникают в связи с этой новостью, русский TVNET обратился к специалистам.

Публицист, писатель и историк Юрий Мелконов знаком нашим читателям по проекту «Спорная история» - мы говорили с ним о второй мировой войне и о том, сколь разные точки зрения существуют по отношению к ней в русской и латышской аудиториях.

Юрий Юрьевич - историк-практик, он много лет исследует военные коммуникаций на побережье Балтийского моря, прекрасно разбирается в технике.

Одна из книг нашего собеседника - "Рижский «Бостон"" - подробно рассказывает о советском бомбардировщике А-20 «Бостон», который в июне 2008 года был найден на дне Рижского залива неподалеку от Видземского побережья. Кстати, издана книга на русском, латышском и английском языках. Еще одна книга Мелконова - «Дальний крейсерский полёт» - вышла лишь в прошлом году и стала продолжением темы, рассказав о судьбах людей, связанных с этим самолетом.

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Обложка новой книги Юрия Мелконова. Фото: Пресс-фото, melkon.lv

Юрия Юрьевича знают и поисковики и эксперты: с его помощью удавалось восстановитьобстоятельства конкретных боев военного времен. Поэтому русский TVNET и обратился именно, чтобы узнать подробности о недавно обнаруженном самолете. Мы попытались понять значение недавней сенсационной находки. И услышать мнение знатока: как может сложиться дальнейшая судьба обнаруженного в Финском заливе бомбардировщика?

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт Юрия Мелконова и его книги

Юрий Мелконов в разговоре с русским TVNET предупредил, что пока

информации слишком мало, чтобы о чем-то судить. Но, судя по тому, что уже известно из финских источников, самолет хорошо сохранился именно потому, что пилот сумел посадить его на воду.

Ведь, падая в море с высоты 2 - 3 тысячи метров, машины бьются о воду так же, как бьются о землю. Поэтому самолет, сохранившийся практически целиком и называют сенсацией.

Обратил внимание Юрий Мелконов и на то, что найдена боевая машина, во многом похожая на хорошо знакомый ему наш, рижский «Бостон». Такие американские бомбардировщики были на вооружении лишь в двух советских авиаполках, эскадрильи которых базировались на нескольких базах в Ленинграде и под Ленинградом. Летали они на Финляндию, бомбили корабли противника, стремясь не допустить активного использования вражеского флота.

На американских самолетах, кстати, имелась и спасательная шлюпка, которая штатно монтировалась за кабиной пилота. Но пока что трудно судить - информации о найденном самолете слишком мало! - и

не ясно, смогли ли воспользоваться шлюпкой пилоты найденного в Финском заливе «Douglas DB-7 Boston/A-20 Havoc». На снимках, уже появившихся в СМИ, таких деталей не видно.

Рассказал Юрий Юрьевич и о том, что потери в воздушных боях над Финским заливом в войну были очень большими, жестокая шла битва. Но из 150 потерянных в этих боях самолетов подняты из воды в послевоенные годы были всего лишь несколько. Вновь обнаруженный бомбардировщик лежит на глубине 100 метров, он слишком глубоко, чтобы перспектива поднять его выглядела сегодня реальной. Так что информацию о том, что находку "передадут государственному управлению музеев" не следует понимать буквально.

Скорее всего речь идет о символическом жесте: находку зарегистрируют, возьмут на учет. Ну, а что будет дальше?... Это покажет время. Пока что

было всего несколько случаев, когда затонувшие в годы войны «Бостоны» поднимали с морского дна. Есть такой опыт, например, в Гданьске - лет шесть назад поляки решили поднять самолет с глубины 15 метров, не считаясь ни с какими затратами.

Занимались этим военно-морские силы страны, были специальные траверсы, грузоподъемные причалы и вся операция обошлась в несколько сот тысяч евро.

Подоплека же столь масштабной и дорогостоящей операции под Гданьском была политической: поляки стремились наглядно продемонстрировать активность участия американцев во второй мировой войне на стороне антигитлеровской коалиции.

А вот наш рижский «Бостон» поднимать не стали, хоть были люди и организации, выражавшие готовность участвовать в финансировании такой операции. Дайверы знают местонахождение самолета, но воздерживаются его рекламировать: ведь мародеры бывают и с аквалангами ...

Что касается новой находки, точное местонахождение самолета тоже не было названо. Но известно, что находится он в финских водах. Юрий Мелконов уверен, что какие-то подробности вскоре прояснятся и станут известны.

Наш собеседник с большим уважением отозвался о профессионализме финских байкерах. И вспомнил, например, случай, когда именно они нашли легендарный латвийский корабль «Версайтис».

Впоследствии к месту нахождения отправилась целая экспедиция латвийского военного ведомства. Но прежде, чем начались погружения к затонувшему кораблю, финские байкеры торжественно вручили нашей делегации корабельный колокол, снятый ими с «Версайтиса». И теперь тот колокол выставлен в Риге, в Военном музее.

Вот такие подробности. Юрий Мелконов обещал русскому TVNET со временем открыть нам и другие подробности о судьбе этого самолета и его экипажа. Ведь с таких находок выяснение реальных обстоятельств и подробностей войны только начинается. Для начала должен быть установлен бортовой номер самолета и состав его экипажа.

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