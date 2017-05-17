Собрано 10 000 подписей за снижение НДС на полезные продукты питания

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» собрано 10 000 подписей за снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на здоровые продукты питания и повышение ставки налога на нездоровую пищу.

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Автор инициативы Янис Ванагс считает, что ставку НДС на полезные и необходимые для здоровья продукты питания нужно снизить до 5%. Это относится к свежему мясу и рыбе, молоку, кефиру, творогу, яйцам, цельнозерновым продуктам, меду, выращенным в Латвии овощам, фруктам и ягодам.

Чтобы компенсировать уменьшение поступления налога, предлагается повысить НДС на нездоровые продукты питания, чрезмерное употребление которых может быть даже опасно для жизни.

Автор инициативы предлагает ввести ставку НДС в размере 31% на подслащенные и энергетические напитки,

сахар, кондитерские изделия и все продукты, в состав которых входит более 1,25 грамма соли на 100 граммов. Продукты, которые содержат трансжиры, по мнению Ванагса, следует запретить вообще.

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Как отмечает автор инициативы, в результате этих мер обществу станут доступнее произведенные в Латвии и необходимые для поддержания здоровья продукты питания. Выиграют от этого и местные производители, так как вследствие снижения НДС на ряд продуктов увеличится их сбыт.

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