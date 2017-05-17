Собрано 10 000 подписей за снижение НДС на полезные продукты питания

 

Фото: Yegor Aleyev/TASS/Scanpix

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» собрано 10 000 подписей за снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на здоровые продукты питания и повышение ставки налога на нездоровую пищу.

Еще по этой теме

Автор инициативы Янис Ванагс считает, что ставку НДС на полезные и необходимые для здоровья продукты питания нужно снизить до 5%. Это относится к свежему мясу и рыбе, молоку, кефиру, творогу, яйцам, цельнозерновым продуктам, меду, выращенным в Латвии овощам, фруктам и ягодам.

Чтобы компенсировать уменьшение поступления налога, предлагается повысить НДС на нездоровые продукты питания, чрезмерное употребление которых может быть даже опасно для жизни.

Автор инициативы предлагает ввести ставку НДС в размере 31% на подслащенные и энергетические напитки,

сахар, кондитерские изделия и все продукты, в состав которых входит более 1,25 грамма соли на 100 граммов. Продукты, которые содержат трансжиры, по мнению Ванагса, следует запретить вообще.

Реклама

Как отмечает автор инициативы, в результате этих мер обществу станут доступнее произведенные в Латвии и необходимые для поддержания здоровья продукты питания. Выиграют от этого и местные производители, так как вследствие снижения НДС на ряд продуктов увеличится их сбыт.

Еще по этой теме
«Maxima» и «Rimi» поддерживают снижение НДС на продукты питания

«Maxima» и «Rimi» поддерживают снижение НДС на продукты питания

На местные овощи, фрукты и ягоды может быть установлен НДС в размере 5% вместо 21%

На местные овощи, фрукты и ягоды может быть установлен НДС в размере 5% вместо 21%

Крестьянин о НДС: сытый голодного не разумеет

Крестьянин о НДС: сытый голодного не разумеет


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 68800 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 3450 EUR

reklama.vesti.lv

Новая Зеландия начала войну с крысами Hi-Tech

Новая Зеландия начала войну с крысами

Леди Гага и шляпа: два новых дивных образа эпатажной звезды Wo&Men

Леди Гага и шляпа: два новых дивных образа эпатажной звезды

На смартфоны перешли уже 62% жителей Латвии Hi-Tech

На смартфоны перешли уже 62% жителей Латвии

ФОТО: Икона стиля Виктория Бекхэм и ее весенние образы Wo&Men

ФОТО: Икона стиля Виктория Бекхэм и ее весенние образы

Какие лабутены? Экс-солистка «Ленинграда» спела о политике Showbiz

Какие лабутены? Экс-солистка «Ленинграда» спела о политике

Продовольствие

Налоги

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
SISTĒMU ANALĪTIĶIS/E - IT PR ...
TEHNISKĀ ATBALSTA UN IT SPECIĀ ...
TEHNISKĀ ATBALSTA UN IT SPECIĀ ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 