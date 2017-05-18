Несмотря на утечку, результаты экзаменов будут зачтены

После произошедшей 16 мая утечки тем сочинения централизованного экзамена по латышскому языку и утечки резервных тем сочинения Государственный центр содержания образования (ГЦСО) не будет предпринимать дополнительных мер безопасности для обеспечения секретности заданий на следующих централизованных экзаменах этого года.

Как пояснила представитель ГЦСО Алисе Берзиня, в последние годы ГЦСО значительно усилил контроль, но утечки все равно возможны - это фактор риска. Официальной информации или жалоб на утечки тем сочинения ГЦСО не получил, поэтому реагировать на сообщения об утечке не может.

Как уже сообщал наш портал, 16 мая произошла утечка не только основных, но и резервных тем сочинения экзамена по латышскому языку.

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Как заявила агентству ЛЕТА после заседания комиссии Сейма по образованию, науке и культуре представитель Латвийской ассоциации руководителей образования Айя Мелле, она располагает информацией о том, что некоторые ученики знали не только темы третьей части, но и резервные темы.

Мелле намерена обсудить происшествие с Государственным центром содержания образования (ГЦСО).

Школы, в которых произошла утечка, она не назвала, отметив лишь, что речь идет не только о столичных школах.

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