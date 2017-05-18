Несмотря на утечку, результаты экзаменов будут зачтены

 

Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

После произошедшей 16 мая утечки тем сочинения централизованного экзамена по латышскому языку и утечки резервных тем сочинения Государственный центр содержания образования (ГЦСО) не будет предпринимать дополнительных мер безопасности для обеспечения секретности заданий на следующих централизованных экзаменах этого года.

Как пояснила представитель ГЦСО Алисе Берзиня, в последние годы ГЦСО значительно усилил контроль, но утечки все равно возможны - это фактор риска. Официальной информации или жалоб на утечки тем сочинения ГЦСО не получил, поэтому реагировать на сообщения об утечке не может.

Как уже сообщал наш портал, 16 мая произошла утечка не только основных, но и резервных тем сочинения экзамена по латышскому языку.

Реклама

Как заявила агентству ЛЕТА после заседания комиссии Сейма по образованию, науке и культуре представитель Латвийской ассоциации руководителей образования Айя Мелле, она располагает информацией о том, что некоторые ученики знали не только темы третьей части, но и резервные темы.

Мелле намерена обсудить происшествие с Государственным центром содержания образования (ГЦСО).

Школы, в которых произошла утечка, она не назвала, отметив лишь, что речь идет не только о столичных школах.

Еще по этой теме
В день экзаменов по латышскому языку «утекли» темы для сочинений

В день экзаменов по латышскому языку «утекли» темы для сочинений

Произошла утечка и резервных тем сочинения экзамена по латышскому языку

Произошла утечка и резервных тем сочинения экзамена по латышскому языку


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR

reklama.vesti.lv

В Европоле предсказали новую волну кибератак Hi-Tech

В Европоле предсказали новую волну кибератак

ФОТО: Неземная любовь хоккеиста Гиргенсонса и его избранницы Showbiz

ФОТО: Неземная любовь хоккеиста Гиргенсонса и его избранницы

Неужели Затлерс? «Двойник» экс-президента зажигательно танцует Showbiz

Неужели Затлерс? «Двойник» экс-президента зажигательно танцует

Каннский фестиваль: яркие наряды звезд на церемонии открытия Wo&Men

Каннский фестиваль: яркие наряды звезд на церемонии открытия

На смартфоны перешли уже 62% жителей Латвии Hi-Tech

На смартфоны перешли уже 62% жителей Латвии

Образование

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 