Удельный вес зарплат «в конвертах» в строительстве в прошлом году составил 34,6%

В прошлом году удельный вес теневой экономики в Латвии почти во всех компонентах немного снизился - например, в 2015 году удельный вес зарплат «в конвертах» в строительной отрасли составил 36,3%, а в 2016 году - 34,6%. Об этом в интервью агентству ЛЕТА сообщила руководитель Латвийского партнерства строительных подрядчиков (ЛПСП) Байба Фромане со ссылкой на данные последнего исследования о теневой экономике в строительстве.

При этом удельный вес неуказывания доходов строительных предприятий за год сократился с 31,6% до 30%, неуказывания числа работников - с 23,5% до 20,5%, а уровень неофициальных выплат или взяток - с 17,9% до 15,1%.

Считать, что в уменьшении теневой экономики достигнут значительный прогресс, нет оснований, но общая тенденция положительная, и у строительных предприятий возникло ощущение, что ситуация в отрасли улучшается, отметила Фромане.

Реклама

Несмотря на очень большой (17,5%) спад в строительной отрасли в прошлом году, в этом году отмечено сокращение во всех важнейших компонентах теневой экономики. Надо учитывать, что в условиях значительного спада теневая экономика всегда уменьшается медленнее, чем в период резкого роста, сказала она.

Опрошенные предприятия указали, что дела в строительной отрасли продвигаются в правильном направлении, но слишком медленно. Это также главный упрек правительству - что темп принятия необходимых решений слишком медленный, добавила Фромане.

Главным фактором, способствовавшим снижению удельного веса теневой экономики в отрасли она назвала то, что у предприятий возникло ощущение, что начались перемены. Индекс теневой экономики в большой мере отражает настроения в отрасли, и в этом году он свидетельствует о том, что началось движение к выходу из теневой экономики, пояснила Фромане.

По ее прогнозам, в течение трех лет удельный вес теневой экономики в строительстве снизится до 21,5%.

Исследование проведено по заказу ЛПСП компанией BASE в сотрудничестве с Рижской высшей школой экономики. В ходе него были опрошены руководители и ведущие специалисты 251 латвийского стройпредприятия.

Еще по этой теме