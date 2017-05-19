Президент: ненормально, когда у KNAB так долго нет руководителя

Логотип Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и флаг Латвии
 

Логотип Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и флаг Латвии. Фото: Edijs Pālens / LETA

Ненормально, когда у Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) так долго нет руководителя, заявил в передаче «900 секунд» на телеканале LNT президент Раймонд Вейонис.

Длительное отсутствие руководителя парализует работу любого учреждения. «А с точки зрения общества очень важно, чтобы KNAB работало эффективно», - подчеркнул президент.

На вопрос о том, не приведет ли данная ситуация к ликвидации бюро, Вейонис ответил, что не думает, что кто-то хочет этот орган ликвидировать. Президент напомнил, что в настоящее время продолжается оценка кандидатов на пост начальника KNAB.

Реклама

Как сообщалось, заявки на конкурс на должность начальника бюро подали девять кандидатов. Их имена не разглашаются. Очередное заседание конкурсной комиссии по оценке кандидатов состоится 25 мая.

Еще по этой теме
Новым главой KNAB может стать представитель правоохранительных органов

Новым главой KNAB может стать представитель правоохранительных органов

Лиепниекс сообщил, что бывшая заместитель главы KNAB Стрике «полностью спилась»

Лиепниекс сообщил, что бывшая заместитель главы KNAB Стрике «полностью спилась»

На пост главы KNAB претендуют девять человек

На пост главы KNAB претендуют девять человек


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Mārupe, 168000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 38990 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR

reklama.vesti.lv

Обзор TVNET: новый Land Rover Discovery Hi-Tech

Обзор TVNET: новый Land Rover Discovery

Просто мама! Лопес с двойняшками попали в кадр на прогулке Wo&Men

Просто мама! Лопес с двойняшками попали в кадр на прогулке

Меладзе обвинил Джамалу в провале Украины на «Евровидении-2017» Showbiz

Меладзе обвинил Джамалу в провале Украины на «Евровидении-2017»

Странная улитка, за которой следила вся Британия Hi-Tech

Странная улитка, за которой следила вся Британия

В Сингапуре построили автомат для продажи спортивных автомобилей Hi-Tech

В Сингапуре построили автомат для продажи спортивных автомобилей

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PHP DEVELOPER
PHP DEVELOPER
BANKU OPERĀCIJU SPECIĀLISTUS – ...
BANKU OPERĀCIJU SPECIĀLISTUS – ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
BANK OPERATIONS SPECIALISTS - 9 ...
KLIENTU KONSULTANTU /-I
KLIENTU KONSULTANTU /-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 