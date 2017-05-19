Президент: ненормально, когда у KNAB так долго нет руководителя

Ненормально, когда у Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) так долго нет руководителя, заявил в передаче «900 секунд» на телеканале LNT президент Раймонд Вейонис.

Длительное отсутствие руководителя парализует работу любого учреждения. «А с точки зрения общества очень важно, чтобы KNAB работало эффективно», - подчеркнул президент.

На вопрос о том, не приведет ли данная ситуация к ликвидации бюро, Вейонис ответил, что не думает, что кто-то хочет этот орган ликвидировать. Президент напомнил, что в настоящее время продолжается оценка кандидатов на пост начальника KNAB.

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Как сообщалось, заявки на конкурс на должность начальника бюро подали девять кандидатов. Их имена не разглашаются. Очередное заседание конкурсной комиссии по оценке кандидатов состоится 25 мая.

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