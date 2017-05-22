В масштабных учениях в Латвии примут участие более 2000 военных

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

В международных учениях «Saber Strike» примут участие более 2000 военных из Латвии и еще семи стран, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Ежегодные объединенные учения сухопутных и воздушных сил «Saber Strike» под командованием сил США в Европе будут проходить в Латвии 3-15 июня. В них будут участвовать военнослужащие из Латвии, Литвы, Италии, Норвегии, Великобритании, Польши, Словакии и США.

Цель учений - усовершенствование региональной стабильности и безопасности, укрепление эффективности партнеров и улучшение взаимодействия между вооруженными силами стран-членов НАТО.

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Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии напоминают, что

во время учений по латвийским автодорогам будет перемещаться военная техника, а в воздушном пространстве - военные самолеты и вертолеты.

НВС приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к возможным кратковременным затруднениям в дорожном движении.

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