В среду похолодает еще больше; возможны грозы и град

В среду в Латвии ожидается частично облачная погода, местами - особенно в восточной части страны - ожидается кратковременный дождь. В восточной Латвии возможны и грозовые ливни, а также град, сообщает агентство ЛЕТА.
Ночью будет дуть слабый ветер, а температура воздуха опустится до +4..+9 градусов. Днем будет доминировать небольшой северный ветер, воздух прогреется до +12..+19 градусов.
В Риге в среду ожидается облачная погода, местами с прояснениями, но возможен и небольшой кратковременный дождь. Главным образом, будет дуть слабый северо-восточный ветер. Температура воздуха составит от +9 градусов ночью до +15 градусов днем.