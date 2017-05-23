В среду похолодает еще больше; возможны грозы и град

 

Фото: Edijs Pālens /LETA

В среду в Латвии ожидается частично облачная погода, местами - особенно в восточной части страны - ожидается кратковременный дождь. В восточной Латвии возможны и грозовые ливни, а также град, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью будет дуть слабый ветер, а температура воздуха опустится до +4..+9 градусов. Днем будет доминировать небольшой северный ветер, воздух прогреется до +12..+19 градусов.

В Риге в среду ожидается облачная погода, местами с прояснениями, но возможен и небольшой кратковременный дождь. Главным образом, будет дуть слабый северо-восточный ветер. Температура воздуха составит от +9 градусов ночью до +15 градусов днем.

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