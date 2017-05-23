В Риге можно будет получить от самоуправления 50% финансирования на реновацию

В Риге многоквартирные дома не менее чем на 10 квартир смогут получить 50%-ное финансирование от самоуправления на реновацию, постановила сегодня Рижская дума.

Софинансирование в размере 80%, но не более 426 евро, многоквартирные дома смогут получить также на проведение энергоаудита, а в размере 100%, но не более 5217 евро - на разработку технической показательной документации.

Участвуя в конкурсе, можно будет получить 50% от суммы на повышение энергоэффективности или реновацию дома, если здание, его системы и элементы опасны для жизни и здоровья людей.

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По прогнозам Рижской думы, спрос на финансирование в первый год не превысит 500 тыс. евро. Для разработки конкурсной документации и оценки проектов Рижскому агентству энергетики потребуются дополнительно два сотрудника.

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