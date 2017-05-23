В Риге можно будет получить от самоуправления 50% финансирования на реновацию

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Diāna Lozko / LETA

В Риге многоквартирные дома не менее чем на 10 квартир смогут получить 50%-ное финансирование от самоуправления на реновацию, постановила сегодня Рижская дума.

Софинансирование в размере 80%, но не более 426 евро, многоквартирные дома смогут получить также на проведение энергоаудита, а в размере 100%, но не более 5217 евро - на разработку технической показательной документации.

Участвуя в конкурсе, можно будет получить 50% от суммы на повышение энергоэффективности или реновацию дома, если здание, его системы и элементы опасны для жизни и здоровья людей.

Реклама

По прогнозам Рижской думы, спрос на финансирование в первый год не превысит 500 тыс. евро. Для разработки конкурсной документации и оценки проектов Рижскому агентству энергетики потребуются дополнительно два сотрудника.

Еще по этой теме
Рижская дума утвердила льготы по налогу на недвижимость на отдельные жилые здания

Рижская дума утвердила льготы по налогу на недвижимость на отдельные жилые здания


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 3450 EUR
Квартира
Квартира, Mārupe, 168000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 210000 EUR

reklama.vesti.lv

Кейт Миддлтон публично отчитала 3-летнего сына на свадьбе сестры Wo&Men

Кейт Миддлтон публично отчитала 3-летнего сына на свадьбе сестры

Ученые доказали возможность размножения в космосе Hi-Tech

Ученые доказали возможность размножения в космосе

ФОТО: 50-летняя Сальма Хайек стала клубничной блондинкой Showbiz

ФОТО: 50-летняя Сальма Хайек стала клубничной блондинкой

Пресняков откровенно рассказал о причине краха брака с Орбакайте Showbiz

Пресняков откровенно рассказал о причине краха брака с Орбакайте

Лиене Шомасе впервые вышла в свет с возлюбленным Showbiz

Лиене Шомасе впервые вышла в свет с возлюбленным

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TEHNISKĀ ATBALSTA UN IT SPECIĀ ...
TEHNISKĀ ATBALSTA UN IT SPECIĀ ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
JAUNĀKAIS INŽENIERIS/-E
JAUNĀKAIS INŽENIERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 