Новая налоговая политика станет головной болью самоуправлений

Андрис Яунслейнис
 

Андрис Яунслейнис. Фото: Ieva Čīka / LETA

Одна из центральных проблем самоуправлений - новая налоговая политика, рассказал в интервью агентству ЛЕТА рассказал председатель Латвийского союза самоуправлений Андрис Яунслейнис.

По его словам, в плане налоговой реформы много хороших вещей, которые повысят доходы людей, но, с другой стороны, изменения касаются в основном подоходного налога с населения, который является существенной частью доходов самоуправлений.

«У нас есть обещание правительства, что падение доходов самоуправлений будет компенсировано. При этом спад достаточно велик - если обещанная компенсация не удастся или с налоговой реформой в целом возникнут проблемы, самоуправлениям придется решать, как быть», - сказал глава союза, добавив, что снижение доходов будет исчисляться не десятками, а сотнями миллионов евро.

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Говорить о конкретном влиянии налоговой реформы на бюджеты самоуправлений можно будет только после того, как реформа будет принята Сеймом - летом.

Серьезные стратегические решения необходимы не только в образовании и медицине, но и в строительстве дорог, сказал Яунслейнис.

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