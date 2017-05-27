Идея для отдыха: Спорт для ленивых с привкусом пива

Если вы хотите сгонять «за границу», но при этом не готовы тратить на дорогу более 1,5 часов, - добро пожаловать в литовский Биржай! В этом маленьком городке можно совместить дегустацию местного пива, прогулки по «постапокалиптическим» просторам северной части умеренного климатического пояса и спорт для ленивых.

Об исторических замках и поместьях Русский TVNET рассказывал в прошлом году. В замке, который расположен в центре города, находится краеведческий музей, а в Арсенале - музей военной истории, где выставлена единственная сохранившаяся пушка замка, а также представлена уникальная мультипликационная история военных укреплений. Думается, интересно там будет и детям, и взрослым - администрация музея всё продумала.

Кроме того, о том, чтобы туристам в городке было интересно, позаботилась и сама природа. Созерцая карстовые провалы, которые выглядят очень впечатляюще, кажется, что ты оказался в постапокалиптическом мире. Каждый год в окрестностях города появляется 10-30 новых провалов, а

пожелание «Чтоб ты под землю провалился» здесь не произносят даже в мыслях - оно может стать реальностью в буквальном смысле этого слова.

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То, что вызывает смесь восторга и ужаса у приезжих, местных, кажется, не пугает. «У Витаутаса вчера половина сарая обвалилась», - вполне себе рядовая тема разговора за обедом.

В качестве наиболее драматических последствий карстовых провалов местные гиды приводят в пример ситуацию женщины, которая недавно купила дом для того, чтобы заниматься сельским туризмом. С каждым годом яма, заполненная водой, приближается к постройке всё ближе.

Однако предприимчивые литовцы из провалов сделали местную достопримечательность - в центре города даже создан целый музей, объясняющий природу этого явления, а карстовые провалы на территории Биржайского регионального парка стали настоящим краем голубых озер.

Смотровая башня высотой 32 метра. Фото: Пресс-фото

Надышавшись свежим воздухом и нагулявшись по достопримечательностям, можно отправляться на местную пивоварню. Благо, их здесь много - каждый найдёт сорт хмельного напитка на свой вкус.



Но перед вечерним застольем и экскурсии по пивоварне обязательно стоит поиграть в монтебол, который представляет собой смесь гольфа и футбола.

Фото: Пресс-фото

Футбольный мяч необходимо забивать ногой (обязательно под определенным градусом!) в лунку. Чем меньше ударов потребовалось для достижения цели - тем лучше. Однако не все так просто, биржайский ландшафт просто не оставляет шансов забросить мяч в лунку быстро - на протяжении всей трассы встречаются различные препятствия. Легкая с виду игра может длиться до 4 часов.

Особенно монтебол придётся по вкусу «ленивым спортсменам» - здесь важнее смекалка и стратегия, чем сила удара и физическая подготовка.

И если сначала может показаться, что размеренная игра заставит вас зевать, то спустя несколько ударов появляется настоящий азарт, жажда победы и спортивная злость, которая не даёт сдаться даже после самых неудачных ударов.

Фото: Пресс-фото

Именно поэтому монтебол рекомендуют для различных тимбилдингов и корпоративных «вылазок» - в сражении и конкуренции рождается некая сплоченность. Кроме того,

этот вид спорта ещё и учит хорошим манерам - за каждое ругательство, которое вы произнесёте после неудачного удара, вас будут штрафовать!

Фото: Пресс-фото

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Кстати, на прошлой неделе Русский TVNET принял участие в первом международном(!) чемпионате по монтеболу, сражаясь со своими литовскими коллегами-журналистами. Мы вошли в десятку сильнейших, чем ооочень гордимся :)