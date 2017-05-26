Битые авто со скрученным пробегом: как раскрыть обман продавца

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Приобретая подержанный автомобиль, сегодня практически нет гарантий, что указанный на одометре пробег соответствует действительности. Действующий закон недостаточно защищает покупателей авто от обмана, однако у латвийцев все же есть инструменты для самостоятельной проверки истории машины, рассказал в программе Латвийского радио 4 «Домская площадь» руководитель отдела продаж портала autoDNA.lv Агрис Дулевич.

В беседе с радиостанцией эксперт напомнил, что проверить реальный пробег автомобиля сегодня можно не только в любом автосервисе, но даже в интернете, введя так называемый VIN-код в специализированной базе данных CSDD.

«В Латвии CSDD учитывает пробеги уже с 2004 года, и они очень хорошо работают над этим.

CSDD надо благодарить за то, что у нас есть бесплатный доступ к такой базе, потому что в других странах это платная услуга. [...] Вы вводите VIN-код в систему и она показывает, какие манипуляции применялись к машине: корректировался ли одометр, были ли аварии, и так далее. Мой совет таков: сначала вы отгоняете машину в сервис, потом проверяете по базам, и только потом покупаете машину. Нельзя взять машину без проверок», — подчеркнул Дулевич.

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Однако скрученные пробеги — вовсе не главная проблема.

Куда опаснее автомобили, отремонтированные после аварий, которые продаются как «новые». По мнению специалиста, обезопасить покупателей сможет только единая европейская база данных, ведущая учет не только реальных пробегов, но и истории ДТП того или иного автомобиля.

«Здесь больше рисков. Продавец умолчал о том, что машина битая, и следующая авария для нового владельца может кончится летально. [...] Общая база данных сможет решить эту проблему. Но об этой базе все должны знать. Потому что многие люди не пользуются интернетом и не знают о таких возможностях», — отметил представитель autoDNA.lv.

Дулевич также высказал мнение, что

в Латвии необходимо ужесточить наказания за скрытие технического состояния автомобиля.

«Мне кажется, что, во-первых, штрафы должны быть чуть-чуть побольше. И кого-нибудь нужно уже наказать, чтобы все знали, что это работает», — заключил Дулевич.

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