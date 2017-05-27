Плохая погода улучшила велосипедную статистику ДТП

 

Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

Из-за более поздней весны в этом году в результате аварий пострадало меньше велосипедистов, чем в прошлом году, свидетельствуют данные Государственной полиции.

Еще по этой теме

С 1 по 22 мая в Латвии зарегистрировано 61 дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистов. Травмы в результате таких ДТП получили 43 велосипедиста, два человека погибли.

В прошлом году за этот же период в авариях пострадали 80 велосипедистов, погиб один.

Реклама

В мае этого года было также меньше составленных на велосипедистов протоколов о нарушении правил дорожного движения.

Еще по этой теме
Печальная статистика: все больше велосипедистов попадают в ДТП

Печальная статистика: все больше велосипедистов попадают в ДТП

Нашествие велосипедистов в Риге

Нашествие велосипедистов в Риге

Почти каждый третий пострадавший в ДТП - велосипедист

Почти каждый третий пострадавший в ДТП - велосипедист


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Дом
Дом, Daudzeses pag., 180000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 1100 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Норвежский тату-мастер рисует порохом и солью Hi-Tech

ФОТО: Норвежский тату-мастер рисует порохом и солью

Возраст, в котором женщину ждет максимум удовольствия от секса Wo&Men

Возраст, в котором женщину ждет максимум удовольствия от секса

Илона Калдре о своем даре и жизни после «Битвы экстрасенсов» Showbiz

Илона Калдре о своем даре и жизни после «Битвы экстрасенсов»

7 лайфхаков для удобства и порядка в доме: спасибо скажете! Wo&Men

7 лайфхаков для удобства и порядка в доме: спасибо скажете!

В Сети показали медведя атакующего охотника Hi-Tech

В Сети показали медведя атакующего охотника

Автоаварии и ДТП

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
BIROJA VADĪTĀJU
BIROJA VADĪTĀJU
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
RISKU PARAKSTĪTĀJS/-A
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS SP ...
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 