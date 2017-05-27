Плохая погода улучшила велосипедную статистику ДТП

Из-за более поздней весны в этом году в результате аварий пострадало меньше велосипедистов, чем в прошлом году, свидетельствуют данные Государственной полиции.

Еще по этой теме Полицейские оклеветали велосипедиста, обвинив его в пьяной езде 8 мая 2017 г.

С 1 по 22 мая в Латвии зарегистрировано 61 дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедистов. Травмы в результате таких ДТП получили 43 велосипедиста, два человека погибли.

В прошлом году за этот же период в авариях пострадали 80 велосипедистов, погиб один.

Реклама

В мае этого года было также меньше составленных на велосипедистов протоколов о нарушении правил дорожного движения.

Еще по этой теме