В Риге и Латгалии военные готовятся к происшествию с большим количеством пострадавших

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Сегодня в Даугавпилсе, Кулдиге, Резекне и Риге пройдут учения «Guardian response», участники которых будут отрабатывать навыки действий в случае происшествий с большим количеством пострадавших.

Как сообщили в Минобороны, учения проводит подразделение «Феникс» 10-й боевой авиабригады армии США, 95-я бригада гражданско-военного сотрудничества армии США и Земессардзе.

Цель учений - отработка сотрудничества военного и гражданского секторов в случае кризиса. В учениях примут участие около 150 земессаргов.

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Участники маневров будут совершенствовать навыки мероприятий по спасению пострадавших и эвакуации пациентов с использованием наземного транспорта

и американских вертолетов «CH-47 Chinook» и «UH-60 Black Hawk».

Учения проводятся в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой, Госполицией, Рижской Восточной больницей, больницей Страдиньша, Кулдигской, Резекненской и Даугавпилсской больницами, 6-й Резекненской средней школой и колледжем Государственной пограничной охраны.


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