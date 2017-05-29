Избиение в Бауске: накажут ли полицейских?

 

Фото: скриншот

По следам ЧП, которое случилось рано утром у игрового зала в Бауске, начато служебное расследование в отношении двух сотрудников Госполиции. Им инкриминируется «непрофессиональное разрешение конфликта». Оба отстранены на время от выполнеия своих профессиональных обязанностей.

Как отметили в управлении Земгальского региона Госполиции, были приняты объяснительные от обоих персон. После просмотра видеокадров камер наблюдения как в самом игровом зале, так и на стоянке рядом, установлены обстоятельства случившегося.

Как уже сообщал наш портал, Государственная полиция заинтересовалась видео, которое сегодня получило большой резонанс в социальной сети Facebook.

Реклама

На видео видно, как возле торгового центра в Бауски между двумя мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку.

Двое мужчин были одеты в гражданское, а рядом стоящий с ними - в полицейской форме.

Снимающий на видео Дайнис зафиксировал, что полицейский не помог разнять драчунов, а, наоборот, сам ударил мужчину, который позже оказался на земле. После чего полицейский сел в служебную машину. Но, неизвестно, как быстро страж порядка покинул парковку возле торгового центра.

Непонятно, почему снимающий видео не подошел к стражу порядка и тут же не выяснил, в чем дело, а продолжал снимать и затем выложил видео в сеть.

Как разъяснили в Госполиции, сегодня в 4.20 утра в участок поступил вызов о конфликте в игровом зале, в котором участвовали сразу несколько посетителей.

Охранник заведения был вынужден применить газ против одного из участников конфликта.

Когда на место вызова прибыла полиция, то стражи порядка вызвали скорую для пострадавшего от газа, а охраника пригласили в служебную машину написать пояснительную насчет применения газа. В этот момент, когда охранник и полицейский подошли к машине, вдруг, появился один из буйных посетителей зала и полез на охранника с кулаками. Этот момент и заснят на видео.

Далее полицейский сел в машину, чтобы по рации вызвать подкрепление.

Еще по этой теме
ЧП в Бауске: Госполиция расследует неприятный инцидент

ЧП в Бауске: Госполиция расследует неприятный инцидент


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 30000 EUR

reklama.vesti.lv

Уверен, что помнишь ПДД? Проверь себя! Hi-Tech

Уверен, что помнишь ПДД? Проверь себя!

Как избежать детских травм на каникулах: советы врачей Wo&Men

Как избежать детских травм на каникулах: советы врачей

Дочь Дмитрия Пескова появилась на Каннском фестивале Wo&Men

Дочь Дмитрия Пескова появилась на Каннском фестивале

Viber может отказаться от полного шифрования переписок Hi-Tech

Viber может отказаться от полного шифрования переписок

Ученые предложили лечить коноплей детей-эпилептиков Hi-Tech

Ученые предложили лечить коноплей детей-эпилептиков

Полиция

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 