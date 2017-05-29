Избиение в Бауске: накажут ли полицейских?

По следам ЧП, которое случилось рано утром у игрового зала в Бауске, начато служебное расследование в отношении двух сотрудников Госполиции. Им инкриминируется «непрофессиональное разрешение конфликта». Оба отстранены на время от выполнеия своих профессиональных обязанностей.

Как отметили в управлении Земгальского региона Госполиции, были приняты объяснительные от обоих персон. После просмотра видеокадров камер наблюдения как в самом игровом зале, так и на стоянке рядом, установлены обстоятельства случившегося.

Как уже сообщал наш портал, Государственная полиция заинтересовалась видео, которое сегодня получило большой резонанс в социальной сети Facebook.

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На видео видно, как возле торгового центра в Бауски между двумя мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку.

Двое мужчин были одеты в гражданское, а рядом стоящий с ними - в полицейской форме.

Снимающий на видео Дайнис зафиксировал, что полицейский не помог разнять драчунов, а, наоборот, сам ударил мужчину, который позже оказался на земле. После чего полицейский сел в служебную машину. Но, неизвестно, как быстро страж порядка покинул парковку возле торгового центра.

Непонятно, почему снимающий видео не подошел к стражу порядка и тут же не выяснил, в чем дело, а продолжал снимать и затем выложил видео в сеть.

Как разъяснили в Госполиции, сегодня в 4.20 утра в участок поступил вызов о конфликте в игровом зале, в котором участвовали сразу несколько посетителей.

Охранник заведения был вынужден применить газ против одного из участников конфликта.

Когда на место вызова прибыла полиция, то стражи порядка вызвали скорую для пострадавшего от газа, а охраника пригласили в служебную машину написать пояснительную насчет применения газа. В этот момент, когда охранник и полицейский подошли к машине, вдруг, появился один из буйных посетителей зала и полез на охранника с кулаками. Этот момент и заснят на видео.

Далее полицейский сел в машину, чтобы по рации вызвать подкрепление.

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