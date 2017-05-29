Эксперты: Людям в Европе придется работать до 70 лет

Пенсионный возраст в развитых западных странах к 2050 году должен повыситься до 70 лет, так как средняя продолжительность жизни в них скоро превысит 100 лет, говорится в докладе Всемирного экономического форума.

В Великобритания, США, Японии и Канаде люди будут работать дольше, чем это было до сих пор. Такая мера необходима, так как число людей старше 65 лет утроится к 2050 году и составит 2,1 млрд человек, а число работающих людей по отношению к пенсионерам сократится вдвое, считают эксперты.

Сейчас в Великобритании государственная пенсия полагается людям, достигшим 65 лет, к 2046 году ее планируется выплачивать после 68. В то же время из недавний доклад Министерства труда и пенсий Великобритании показал, что тем, кто сегодня младше 30 лет, ее, возможно, станут начислять лишь по достижении 70-летия.