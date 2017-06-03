Рижане на выборах: Голосование перед огородом, судьба столицы и «квест» на избирательном участке

Рекламные кампании политиков завершились, и вот, наконец, после обязательных суток тишины настал тот день, когда граждане страны должны выбрать ту партию, которой доверяют управлять своим самоуправлением. Корреспондент Русского TVNET отправился на избирательный участок для того, чтобы «выразить свою гражданскую позицию» и поговорить с голосующими рижанами.

Напоминаем, сегодня 3 июня, в Риге свои двери для избирателей открыли 158 участков. Каждый желающий исполнить свой гражданский долг может проголосовать лишь там, где он зарегистрирован.

С самого утра Русский TVNET отправился на избирательный участок номер 119, который находится в Детской клинической университетской больнице.

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Несмотря на то, что на всей территории медицинского учреждения расклеены информативные плакаты о выборах, а путь к самому участку обозначен стрелочками,

некоторым избирателям, которые не были на данной территории ранее, прежде чем проголосовать, приходится пройти небольшой «квест» по ориентированию на местности.

Однако на этом все неудобства заканчиваются - как только вы перешагнете порог участка, члены избирательной комиссии оперативно и профессионально зарегистрируют вас, выдадут комплект бюллетеней, напомнят, что прежде чем бросить конверт в урну, следует его заклеить.

В 8 утра на участок пришли преимущественно представители старшего поколения. Молодые избиратели, видимо, еще не проснулись. Некоторые приходят сюда целыми семьями, есть женщины с меленькими детьми.

Рижанка Даце рассказала Русскому TVNET:

«О том, чтобы не голосовать, даже речи не шло. Другое дело, что выбрать того, кто достоин быть мэром, мне было очень сложно.

Но я подошла к этому вопросу серьезно - перечитала предвыборные обещания каждой партии, анализировала, оценивала, каким из всех этих громких заявлений действительно можно доверять. Поэтому свой выбор я делаю осознанно».

Супруги Марина и Вячеслав рассказали, что пришли проголосовать с утра потому, что потом хотят отправиться за город на огород. «Мы голосуем сердцем. Очень надеемся, что в столичной думе будут заботиться о том, чтобы в городе было комфортно всем - и нам, пенсионерам, и нашим детям и внукам».

Рижанин Айгар, с которым пообщался Русский TVNET, пришел голосовать лишь для того, чтобы «потом не ныть, что в думе сидят те, кто ничего не делают».

Жительница столицы Александра поделилась, что впервые голосует в Риге - раньше она была задекларирована в другом самоуправлении.

«Мне кажется, что исход выборов может удивить всех горожан.

Мое мнение о многих партиях изменилось практически в последний момент, поэтому я с большим интересом жду результатов», - рассказала она.

В целом, по наблюдениям Русского TVNET, жители Риги проявляют большую активность - на избирательном участке уже с самого утра достаточно людно. Заметно, что судьба столицы для горожан действительно важна, и они готовы на нее влиять, бросив в избирательную урну конверт со списком той партии, которую они поддерживают.

Не оставайся в стороне и ты - прежде чем насладиться выходным днем, сходи и проголосуй! Будущее города в наших руках.

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