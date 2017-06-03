Рижане на выборах: Голосование перед огородом, судьба столицы и «квест» на избирательном участке

 

Фото: Uldis Lūks / LETA

Рекламные кампании политиков завершились, и вот, наконец, после обязательных суток тишины настал тот день, когда граждане страны должны выбрать ту партию, которой доверяют управлять своим самоуправлением. Корреспондент Русского TVNET отправился на избирательный участок для того, чтобы «выразить свою гражданскую позицию» и поговорить с голосующими рижанами.

Напоминаем, сегодня 3 июня, в Риге свои двери для избирателей открыли 158 участков. Каждый желающий исполнить свой гражданский долг может проголосовать лишь там, где он зарегистрирован.

С самого утра Русский TVNET отправился на избирательный участок номер 119, который находится в Детской клинической университетской больнице.

Реклама

Несмотря на то, что на всей территории медицинского учреждения расклеены информативные плакаты о выборах, а путь к самому участку обозначен стрелочками,

некоторым избирателям, которые не были на данной территории ранее, прежде чем проголосовать, приходится пройти небольшой «квест» по ориентированию на местности.

Однако на этом все неудобства заканчиваются - как только вы перешагнете порог участка, члены избирательной комиссии оперативно и профессионально зарегистрируют вас, выдадут комплект бюллетеней, напомнят, что прежде чем бросить конверт в урну, следует его заклеить.

В 8 утра на участок пришли преимущественно представители старшего поколения. Молодые избиратели, видимо, еще не проснулись. Некоторые приходят сюда целыми семьями, есть женщины с меленькими детьми.

Рижанка Даце рассказала Русскому TVNET:

«О том, чтобы не голосовать, даже речи не шло. Другое дело, что выбрать того, кто достоин быть мэром, мне было очень сложно.

Но я подошла к этому вопросу серьезно - перечитала предвыборные обещания каждой партии, анализировала, оценивала, каким из всех этих громких заявлений действительно можно доверять. Поэтому свой выбор я делаю осознанно».

Супруги Марина и Вячеслав рассказали, что пришли проголосовать с утра потому, что потом хотят отправиться за город на огород. «Мы голосуем сердцем. Очень надеемся, что в столичной думе будут заботиться о том, чтобы в городе было комфортно всем - и нам, пенсионерам, и нашим детям и внукам».

Рижанин Айгар, с которым пообщался Русский TVNET, пришел голосовать лишь для того, чтобы «потом не ныть, что в думе сидят те, кто ничего не делают».

Жительница столицы Александра поделилась, что впервые голосует в Риге - раньше она была задекларирована в другом самоуправлении.

«Мне кажется, что исход выборов может удивить всех горожан.

Мое мнение о многих партиях изменилось практически в последний момент, поэтому я с большим интересом жду результатов», - рассказала она.

В целом, по наблюдениям Русского TVNET, жители Риги проявляют большую активность - на избирательном участке уже с самого утра достаточно людно. Заметно, что судьба столицы для горожан действительно важна, и они готовы на нее влиять, бросив в избирательную урну конверт со списком той партии, которую они поддерживают.

Не оставайся в стороне и ты - прежде чем насладиться выходным днем, сходи и проголосуй! Будущее города в наших руках.

Еще по этой теме
Почему нельзя игнорировать выборы и можно ли голосовать «против всех»?

Почему нельзя игнорировать выборы и можно ли голосовать «против всех»?

Выборы 2017: Как исполнить свой гражданский долг правильно

Выборы 2017: Как исполнить свой гражданский долг правильно

Это забавно: Маленькие граждане рассуждают о выборах

Это забавно: Маленькие граждане рассуждают о выборах



Еще по этой теме
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR
Земля
Земля, Rīga, 160000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR

reklama.vesti.lv

Новая версия Windows 10 «убивает» гаджеты Hi-Tech

Новая версия Windows 10 «убивает» гаджеты

ВИДЕО: Мужчина поймал окуня голыми руками Hi-Tech

ВИДЕО: Мужчина поймал окуня голыми руками

В мире отмечается Международный день проституток Wo&Men

В мире отмечается Международный день проституток

Как долго нужно играть Роналду, чтобы заработать на Bugatti? Hi-Tech

Как долго нужно играть Роналду, чтобы заработать на Bugatti?

Российские звезды в долгу перед Юрмалой? Showbiz

Российские звезды в долгу перед Юрмалой?

Выборы

Латвия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
KLIENTU KONSULTANTU /-I
KLIENTU KONSULTANTU /-I
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTU/-I/ ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI METĀ ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI METĀ ...
KLIENTU SERVISA VADĪTĀJU
KLIENTU SERVISA VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 