Мурниеце надеется, что избиратели выберут латышские ценности

Инара Мурниеце
 

Инара Мурниеце. Фото: Ieva Lūka / LETA

Председатель Сейма Инара Мурниеце надеется, что избиратели самоуправлений выберут латышские ценности.

Комментируя возможные итоги выборов, она сказала агентству ЛЕТА, что национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ готово сотрудничать с баллотирующимися в самоуправления латышскими партиями.

Мурниеце сегодня проголосовала на 74-м избирательном участке в Рижской городской Плявниекской гимназии.

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Как сообщалось, в первый час муниципальных выборов сегодня к 8.00 проголосовали 14 598 избирателей или 1,01% имеющих право голоса жителей.

Избирательные участки открылись для голосования в 7.00. Согласно данным с 955 участков, сегодня до 8.00 самой высокой активность избирателей была в Латгале, где проголосовали 1,07% или 2283 избирателя. В Риге явка избирателей составила 1,04% или 4427, в Видземе - 1,05% или 4154, в Курземе - 0,92% или 1762, в Земгале - 0,91% или 1972 избирателя.

В общей сложности, с учетом избирателей, проголосовавших досрочно, на выборах проголосовал 182 001 избиратель или 12,61% имеющих право голоса жителей.

Сегодня в Латвии проходят выборы местных самоуправлений.

Голосование продлится с 7.00 до 22.00.

Избирателям предстоит выбрать 1614 депутатов 119 городских и краевых самоуправлений. В целом на выборах зарегистрировано 599 списков и 8945 кандидатов в депутаты.

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