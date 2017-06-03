Мурниеце надеется, что избиратели выберут латышские ценности

Председатель Сейма Инара Мурниеце надеется, что избиратели самоуправлений выберут латышские ценности.

Комментируя возможные итоги выборов, она сказала агентству ЛЕТА, что национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ готово сотрудничать с баллотирующимися в самоуправления латышскими партиями.

Мурниеце сегодня проголосовала на 74-м избирательном участке в Рижской городской Плявниекской гимназии.

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Как сообщалось, в первый час муниципальных выборов сегодня к 8.00 проголосовали 14 598 избирателей или 1,01% имеющих право голоса жителей.

Избирательные участки открылись для голосования в 7.00. Согласно данным с 955 участков, сегодня до 8.00 самой высокой активность избирателей была в Латгале, где проголосовали 1,07% или 2283 избирателя. В Риге явка избирателей составила 1,04% или 4427, в Видземе - 1,05% или 4154, в Курземе - 0,92% или 1762, в Земгале - 0,91% или 1972 избирателя.

В общей сложности, с учетом избирателей, проголосовавших досрочно, на выборах проголосовал 182 001 избиратель или 12,61% имеющих право голоса жителей.

Сегодня в Латвии проходят выборы местных самоуправлений.

Голосование продлится с 7.00 до 22.00.

Избирателям предстоит выбрать 1614 депутатов 119 городских и краевых самоуправлений. В целом на выборах зарегистрировано 599 списков и 8945 кандидатов в депутаты.

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