Где в Риге появятся новые велополосы?

В настоящее время длина велоинфраструктуры Риги достигает 69 километров. Департамент сообщения Рижской думы в ближайшие несколько лет планирует в столице создать новые велодорожки, общей протяженностью 29 километров.

Центр соединят с Зиепниеккалнсом

В прошлом году, в соответствии с утвержденной в 2015 году концепцией развития велоинфраструктуры в Риге на 2015-2030 годы, начата разработка четырех велодорожек: «Центр-Зиепниеккалнс» (от улицы Мукусалас далее по улицам Акменю, Елгавас, Виенибас гатве, Телтс до улицы Валдекю), «Иманта-Даугавгрива» (от улицы Клейсту по улицам Маза Клейсту, Лиела, Флотес до улицы Лепью). Третий маршрут пойдет по улице Тургенева, а четвертый – по улице Дзирнаву на участке от улицы Тербатас до улицы Сколас.

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Велодорожка до Дарзини

Также в прошлом году разработан и утвержден в Строительной управе проект пешеходной и велодорожки «Центр-Кенгарагс-Румбула-Дарзини», строительство которой разбито на три этапа. Первый этап предусматривает строительство велодорожки от Вантового моста до променада в Спикери, второй–от Южного моста до полуострова Грапью, а третий– от променада в Кенгарагсе до Румбулы.

Третий этап строительства передан на исполнение Восточной дирекции, а остальные два временно отложены до 31 марта 2018 года из-за недостаточного финансирования.

Велополоса по улице Кр. Барона

Департамент отмечает, что в 2016 году обустроены две носящие рекомендательный характер велополосы на улице Кришьяна Барона. В скором времени там появится горизонтальная маркировка, которая и обозначит рекомендуемую велополосу. Также проведено обновление дорожного покрытия на велодорожке «Центр-Иманта» на участке от улицы Золитудес до границы Риги и оборудована полоса для общественного транспорта (2.5 км) на Земитанском мосту в направлении центра, которую могут использовать велосипедисты.

Новый асфальт на улице Тургенева

В этом году планируется построить велодорожку и поменять дорожное покрытие на улице Тургенева. Это планировалось сделать еще в 2016 году, но поскольку параллельно на улице работало предприятие Rīgas Ūdens, которое занималось ремонтом сетей, то реализацию проекта отложили. Теперь все будет сделано в правильной последовательности – сначала приведут в порядок коммуникации, затем уложат новый асфальт.

Также в этом году будет проложена велодорожка «Центр-Зиепниеккалнс».

Изучение новых маршрутов

Департамент сообщения в этом году планирует заказать исследование двух новых велосипедных маршрутов – для велодорожки «Центр-Пурвциемс-Плявниеки», а также «Вецмилгравис-Вецаки». Будут и другие маршруты.

Велополоса на улице Дзирнаву

В следующем году департамент планирует создать велополосу на улице Дзирнаву на участке от улицы Тербатас до улицы Сколас. Это планировалось сделать в 2016 году, но проект не хотела согласовывать Государственная инспекция по сохранению памятников культуры. Прошло несколько согласований прежде чем был достигнут компромисс. Но, к сожалению, он потребует существенную переработку проекта.

Соединят Иманту с Даугавгривой

Также в 2018 году планируется строительство велодорожки «Иманта-Даугавгрива». Как уже было сказано выше, она пройдет от улицы Клейсту по Маза Клейсту, Лиела, Флотес и завершится на улице Лепью.

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