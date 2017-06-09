Итальянский бизнесмен-мороженщик оштрафован за незнание латышского языка

Хозяин рижского кафе Gelato Italia оштрафован за незнание госязыка несмотря на то, что остальные сотрудники латышским владеют, а мужчина исправно платит налоги. Владелец заведения сотрудничает только с латвийскими профессионалами, труд которых, по его словам, очень хорошо оплачивается. «Я вложил свои (итальянские) деньги в эту страну, и меня осудили как преступника», - пишет он социальных сетях.

"Два дня назад представители центра Госязыка приехали в Gelato Italia. Я получил штраф за то, что не говорю по-латышски. В моем магазине все мои сотрудники говорят на государственном языке, однако кто-то предъявил мне обвинения. В течение прошедшего года я узнал много новых слов, общаясь с клиентами и моими сотрудницами, но, к сожалению, я не могу говорить.

Я работаю 12 и более часов в день, 7 дней в неделю, и у меня нет времени для посещения языковых курсов. Прошло уже почти три года с тех пор, как я здесь, в Латвии. Я создал SIA, открыл счёт в банке. Я создал свой первый магазин мороженого из "набросков", работая только с латвийскими профессионалами. Я плачу налоги и труд моих сотрудников хорошо оплачивается. Я не хочу критиковать абсурдность закона, но почему никто не предупредил меня об этом, когда я только начал?

Я вложил свои (итальянские) деньги в эту страну, и меня осудили как преступника. Так приветствуются иностранные инвесторы?",

- написал хозяин заведения Gelato Italia на странице Facebook.

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Данная ситуация стала причиной для оживленной дискуссии. Пользователи соцсетей активно комментировали произошедшее.

«Это так типично для этой страны, я держу пари, что какой-то мудак просто нажаловался на то, что вы не умеете говорить по-латышски. Мне очень жаль, что у нас есть такие люди и такие нелепые госучреждения. Парни - вы лучшие! Самое вкусное мороженое в Риге», - написал Иван.

Сергей прокомментировал: «Прошу прощения за нашу страну. Знание латышского, как и любого другого языка, очень полезно, однако, на мой взгляд, не должно быть такого сильного давления на людей».

«Вот она - расплата за отличное мороженное! Бывали у вас много раз и надеюсь, еще побываем! Ситуация отвратительная и это не единичный случай», - написала Вероника.

Некоторые пользователи Facebook решили поддержать предпринимателя. Василий написал:

«Давайте зайдём к нему и купим морожко. Поможем штраф отбить»,

а Александр прокомментировал: «Я хочу поддержать Ваш бизнес! Ожидайте новых клиентов в ближайшее время».

Некоторые отметили, что данная ситуация стала хорошей рекламой для заведения - ведь раньше многие не знали о рижском магазине, где можно приобрести настоящее итальянское мороженое.

«Посмотрите ситуацию позитивно - теперь больше людей знают о вашем бизнесе!

Я никогда не догадывалась, что рядом с моим офисом есть магазин мороженного», - написала Наталья.

Однако нашлись и те, кто считает, что владелец магазина мороженного не прав. Например, пользователь Facebook Ивчикс написал: «Конечно, за три года не было времени выучить язык... Не надо лениться и рыдать из-за того, что выписали штраф. Все латыши, которые отправляются работать за границу, быстро учат язык страны или уже его знают, также платят налоги и т.д.! А здесь бедный итальянский бизнесмен не может выучить латышский. Противно такое читать».

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