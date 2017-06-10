Латвия надеется на приток российских туристов

Руководитель Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов (ЛАГР) Янис Пиннис в интервью агентству ЛЕТА выразил надежду, что наблюдавшийся в первом квартале приток российских туристов в Латвию сохранится.

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По его словам, в период, когда российский сегмент рынка сократился на 30%, российской туристической отрасли потребовалось примерно два года на приспособление к новым условиям, и «это время было нелегким и для нас».

В летний сезон в Латвии компенсировать уменьшение количества туристов из России было проще, потому что в этот период Латвию посещают путешественники из других стран, в том числе отдаленных. Туристическая отрасль наиболее остро ощущает уменьшение количества приезжих из России в зимний сезон.

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По словам Пинниса, сейчас курс российского рубля стабилизировался, люди привыкли к новым условиям. Для россиян Рига всегда была «ближней Европой», где они могут говорить на русском языке с местным населением.

Пиннис выразил надежду, что прирост количества туристов из России отразится и в данных года.

На вопрос о том, выберет ли часть россиян пребывание в Юрмале после того, как в популярной до сих пор Турции произошло несколько терактов, Пиннис ответил, что безопасность - один из аргументов, который используется для привлечения в Латвию туристов. «Это плюс, и я предполагаю, что это действительно вызовет дополнительный приток туристов сюда», - сказал он.

«Ездящие в Турцию были, есть и останутся, потому что туда отправляются за совершенно другим туристическим продуктом, чем в Латвию. Мы хорошо знаем, что Париж и после трагедий переполнен туристами, и так будет, потому что многие мечтают побывать в Париже. Поэтому и нам нужно думать о своей привлекательности в регионе и Восточной Европе в целом, глядя на те потоки туристов, которые уже ездят в эту часть Европы», - сказал Пиннис.

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