Синоптики: воскресная погода не порадует

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/ScanPix

В ближайшие часы в некоторых местах в южных и центральных районах Курземе ожидаюстся ливни. В воскресенье же грозы возможны, в основном, на востоке Латвии, - прогнозируют синоптики.

Ночью и утром в воскресенье на востоке и в центральной части страны ожидаются дожди, в Курземе возможен туман. Будет дуть небольшой ветер, температура воздуха от +10 до +15 градусов, в Видземе и Латгале до +8.

В воскресенье синптики прогнозируют кратковременные дожди, на востоке Латвии грозовые облака принесут ливни. Солнечно будет в Курземе. Будет дуть умеренный западный ветер. Воздух прогреется до +19..+24 градусов, на побережье будет от +17 до +19.

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В Риге ожидается облачность, кратковременные дожди, днем выглянет солнце. Температура ночью составит около +15, днем около +20 градусов.


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