За шесть лет количество работающих в Риге увеличилось на 28,1 тыс человек

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

За шесть лет количество работающих в Риге увеличилось на 28,1 тыс. человек до 310,5 тыс. человек, свидетельствует публичный отчет Рижского самоуправления.

В прошлом году по сравнению с 2015 годом количество работающих в Риге уменьшилось на 0,7%, с 312,7 тыс. человек до 310,5 тыс. человек, а в период с 2010 года по 2016 выросло на 28,1 тыс.

Количество работающих в Риге на 52,5 тыс. человек отстает от докризисного уровня в 2008 году.

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В отчетный год количество работающих в Риге в госуправлении увеличилось на 3100, в торговле на 1400, в образовании на 400.

В конце прошлого года в Риге было 15,6 тыс. безработных, что составляет 5% экономически активного населения. В течение года их количество выросло на 25 человек.


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