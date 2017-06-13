Предложено по-новому рассчитывать пенсии: если «прокатит», они могут вырасти

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/ScanPix

В комиссии Сейма по труду и социальным вопросам предлагают изменить порядок индексации пенсий в следующем и последующих годах. Рассчитывать пенсии предлагают с учетом трудового стажа, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

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В Латвии ежегодно пересматривают размер пенсий, или производят индексацию: увеличение пенсии в соотношении к уровню потребления. В комиссии Сейма по труду и социальным вопросам предлагают новый порядок индексирования пенсий.

«В этом году, индексируя пенсии, во внимание берется 50-процентное увеличение заработной платы. Со следующего года мы планируем брать во внимание трудовой стаж. Те, у кого стаж от 30 до 39 полных лет, получат 60%, а если стаж 40 и более, то это 70%», — рассказывает председатель комиссии Айя Барча.

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Барча поясняет, что сейчас при индексации пенсий учитывается фактический индекс потребительских цен и 50% от реального прироста взносов социального страхования с зарплат. Годом ранее они составляли 25%.

Важно отметить, что в контексте инициативы депутаты говорят об общем трудовом стаже.

Годы работы в советское время тоже учитываются.

Руководитель Латвийской ассоциации пенсионеров Андрис Силиньш рассказал, что идея привязать индексацию пенсий к трудовому стажу не нова — этот вопрос поднимался еще весной. Но вопрос отложили, так как решался вопрос с налоговой реформой».

Помимо индексации пенсий, у комиссии Сейма по труду и социальным вопросам есть еще одно предложение поправок в закон «О государственных пенсиях».

Оно касается повышения доплаты за каждый год трудового стажа до 31 декабря 1995 года.

Сейчас эта доплата составляет 1 евро. В комиссии предусматривают, чтобы тем, кто ушел на пенсию до 1996 года увеличить доплату на 1,5 евро.

Обе инициативы комиссии оценили в Министерстве финансов. Его парламентский секретарь Эдгарс Путра отметил, что фискальное влияние предложений существенное — на их реализацию потребуется более 17 миллионов евро ежегодно.

«Конечно, эта инициатива была бы нужна. Ведь речь идет о сеньорах, той социальной группе, которая в большей мере подвержена риску бедности. Но сейчас на повестке дня очень много всего: медицина, налоговая реформа. Это вопросы бюджета, которые требуют много денег», — указал секретарь.

Путра уверен, что идею индексирования согласно трудовому стажу нужно рассматривать без отрыва с другими вопросами. Оценивать инициативу отдельно — безответственно.

«Я не хочу сказать инициативе «нет». Это серьезный шаг, требующий денег. Процесс принятия бюджета длится всё лето. Расходы бюджета будут оцениваться на протяжении трех месяцев. Я думаю, что идея будет рассмотрена как одна из приоритетных»

Сегодня на заседании комиссии Сейма свою оценку инициативы должны дать и представители Министерства благосостояния.

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