Где зажгут костры на Лиго? Лучшие места празднования Яновой ночи

Главный праздник лета на носу: в ночь с 23 на 24 июня костры Яновой ночи зажгут по всей Латвии. Кто-то всем прочим видам досуга на Лиго предпочтет дачное застолье под пиво, костерок и шашлыки, кто-то отправится праздновать к сельской родне. А куда податься тем, у кого нет пока определенных планов, а праздника хочется? Несколько идей неопределившимся от русского TVNET.

Янова ночь и вся череда лиговских денечков, конечно, лучше праздновать на лоне природы. Не в городе же, в самом дела цветок папоротника влюбленным искать. Но в Риге подумали и о тех, у кого нет возможности в праздничные уехать из города. С рижских праздничных событий и начнем.

Лиго в Риге: суйтские жены, ночь на набережной, Дзегужкалнс

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Зеленый базарчик на Домской площади рижане и гости столицы знают и преданно любят. Напоминаем: в этом году 22 июня уже с самого утра площадь вновь наполнится запахами луговых трав, дубовых листьев, копченостей, свежеиспеченого хлеба.

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Янова ярмарка на Домчике остается одной из самых посещаемых и богатых в смысле предложений от крестьян, сыроваров, пивоваров, пекарей, ремесленников, гончаров и просто художников разных жанров. Цены здесь, ясное дело, повыше, чем на демократичных провинциальных базарчиках. Но туристов это не смущает.

Лиго на набережной в Риге. Фото: Эвия Трифанова/LETA

И где еще, как не на Домской площади рижанам настроиться на праздничный лад? Ведь день-то рабочий. Кроме тминных сыров и прочих правильных лиговских угощений, здесь, как всегда, будет и культурная программа на праздничной эстраде, а также и множество конкурсов с вкусными и праздничными призами активным участникам.

Ну, а если кто на Домскую не успел, 22 июня могут смело направляться в Калнциемский квартал к фольклористкам из «Суйту сиевас» - ведь «Суйтские жены» здесь главный гвоздь программы.

«Ночная ярмарка суйтов» уже стала новой рижской традицией, креативные бабушки и дамы из Алсунги никому не дадут скучать. Угостят всякими курземскими вкусностями, в том числе такими, что готовят только в их родной стороне.

Какое Лиго может быть без пива!. Фото: Лита Кроне/LETA

Лиговать же в Янову ночь всех желающих приглашают на главную столичную набережную —

23 июня вдоль всей Старой Риги, как и в прошлые годы, перекроют движение транспорта и с 19.00 и до самого рассвета сменять друг друга на сцене будут музыканты всех направлений и жанров, фольклорные коллективы, диджеи и популярные группы.

Пива на набережной будет много, закуски тоже хватит на всех. Ну, а если кому-то не по душе многолюдные сборища или хочется все-таки быть поближе к природе — отправляйтесь на Дзегужкалнс. Там, в парке на Кукушкиной горе будут и Янисов встречать-величать, и ритуалы Яновой ночи совершат. Кстати, и 23 и 24 июня в Риге общественный транспорт будет бесплатным. Участие в праздничных мероприятиях — тоже.

Фестиваль Лиго в Вецпиебалге

Как поется в популярной песне, где бы ты не был, а на Лиго надо ехать в Пиебалгу. Из года в год в холмистых и романтичных краях собираются тысячи людей. Ведь на Лиго здесь гуляют широко и весело. Мест организованного праздничного досуга много. Если празднику в узком семейном кругу вы предпочтете многолюдность сборной компании, лучшее место в этом году - фестиваль на озере Алауксте.

Фестиваль Лиго в Вецпиебалге. Фото: Пресс-фото

Праздник здесь продлится двое суток, а в фестивальном палаточном городке у озера можно будет оставаться еще и 25 июня. На эстраде у озера выступят многие популярнейшие группы и исполнителей - смотрите программу! В стоимость билетов на фестиваль (от 7 до 10 евро) включена как программа праздника, так и стоянка машины. Стоимость места для палатки - символическая (5 евро за два дня).

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт фестиваля в Вецпиебалге

Зато в Вецпиебалге будет настоящий праздник на природе - с кострами до самых небес, большим концертом на эстраде, возможностью насладждаться природой и даже... традиционным забегом голышом на рассвете. Ведь в языческой традиции праздника фольклорные традиции прочно переплетены с эротическими мотивами, ритуалы - соответствующие.

Костры Яновой ночи зажгут во всех концах страны. Фото: Эдийс Паленс, LETA

Будьте уверены, в Вецпиебалге на Лиго скучать не придется: отдадут дань и старым традициям, и тем, что на новый лад. Важно: на территории фестиваля устраивают и детский городок, где займут играми детишек, пока их родители веселятся и танцуют на главном летнем празднике года. От Риги до фестивальной поляны по латвийским меркам далеко - 131 километр. Так что лучше планировать продолжительную по времени поездку.

Главная интрига Лиго: дождь будет или нет?. Фото: Лита Кроне /LETA

Сигулда: вечер старого кино и бал под стенами замка

Сигулда приглашает на концерт-представление «Мистерия кино-ночи в духе Стрейча». Программа начнется в 22.00 и предложит поклонникам латышского кино множество ностальгических и волнующих моментов. Прозвучат мелодии из кинофильмов популярнейшего латышского режиссера Яниса Стрейча и будут показаны фрагменты из этих фильмов.

Янову ночь нужно провести на природе. Фото: Лита Кроне /LETA

Сама же эстрада у реновированных развалин замка превратится в импровизированную съемочную площадку. Организаторы вечера обещают открыть кое-какие секреты, рассказать истории съемок и устроить незабываемый праздник с участием популярных артистов, солистов оперы и музыкантов.

Разумеется, будут и сюрпризы. По завершении концертной программы для желающих веселиться до самого утра - бал Яновой ночи, он начнется уже после полуночи. В сам праздничный вечер билеты на кино-ночь будут стоить 10 евро, купить их заранее - в разы дешевле. Впрочем, если вы собираетесь прибыть на праздник после полуночи - вход на бал обойдется в 5 евро.

Более подробная информация о программе и приобретении билетов - на сайте Сигулды.

Празднуют - от Лиепаи до Викши

В Лиепае лиговать приглашают на главную городскую эстраду «Pūt, vējiņi!» Праздничная программа с участием актеров Лиепайского театра и театра «Дайлес» начнется в 20.30 будет длится до рассвета. Прямо в парке разожгут и праздничный костер. На балу Яновой ночи будет играть группа Dakota. Билеты на лиепайский праздник - 5 евро, детям до 12 лет - бесплатно.

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В Кулдиге праздничное представление-концерт называется «Краткое поучение в любви».

Обещают рассказать веселую историю о джентельмене, переживающем свою третью молодость и решившемся на приключения в поисках жены. Разумеется, он выслушает массу советов - ведь в сексе и искусстве завоевания женских сердец вокруг разбираются абсолютно все...

В 20.30 в городском саду Кулдиги зажгут большой праздничный костер. А праздновать Лиго сообща будут и во многих местах вокруг Кулдиги - в Эдоле, Кабиле, Пелчи, Турлаве, Варме - и не только!.. Причем в большенстве случаев участие в коллективном праздновании в маленьких городках и местечках Кулдигского края будет бесплатным.

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Под Даугавпилсом - а именно на эстраде в Викши - покажу праздничное представление, с привкусом ностальгии по советским временам. Спектакль «Казимир Адамович меняет профессию» повествует о председателе колхоза, в руки которого случайно попадает... машина времени.

На эстраде в Вишки выступят и актеры, и танцоры. Фото: Пресс-фото

Ясное дело, любознательный человек желает узнать, что дальше-то будет...

Каким увидел Казимир Адамович наше время, тогда представлявшееся далеким будущим? Это-то и станет поводом для шуток.

В самом представлении найдется место и танцам, и песням Лиго и шуткам-прибауткам. Будет забавно сравнить наивные представления с реальностью, в которой мы живем.

Стоимость билетов на представление 3 — 4 евро. Из Даугавпилса в Викши 23 июня будет курсировать специальный праздничный автобус — в 18.45 он отправится от автовокзала в Даугавпилсе, а в 23.30 — в обратный путь из Викши.

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