Новый начальник KNAB призывает общество помочь в укреплении бюро

Екабс Страуме
 

Екабс Страуме. Фото: Evija Trifanova / LETA

Общество может помочь в укреплении Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), вытекает из сказанного сегодня журналистам новым начальником бюро Екабом Страуме.

«Давайте будем решительными, поможет построить крепкое KNAB и сильное государство», - с таким призывом к общественности обратился начальник KNAB, утвержденный сегодня Сеймом.

Обращаясь к людям, которые вовлечены в коррупционную деятельность, Страуме призвал их «заглянуть глубже в себя, попытаться найти остатки совести и начать думать о будущем государства, своих детей и внуков».

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Отвечая на вопрос, почему он решил изменить свою карьеру, Страуме ответил, что больше не мог стоять в стороне и понял, что надо взять на себя ответственность.

Сначала новый руководитель вникнет в ситуацию в бюро. Цель Страуме - добиться того, чтобы сотрудники KNAB работали как команда.

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