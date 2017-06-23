Злой, зато живой: Приклей пьяного друга к скамейке!

 

Фото: скриншот видео

Из года в год CSDD придумывает устрашающие социальные кампании, чтобы жители страны четко помнили — садиться пьяным за руль нельзя! В этом году нас призывают бороться с пьяной ездой необычными методами - приклеивать пьяных друзей к скамейке, запирать их в сараях, закапывать в песок. «Злой, зато живой!» - призывают нас задуматься о своей безопасности спасатели. Русский TVNET вспомнил самые яркие рекламные ролики CSDD, а также обобщил информацию о пьянстве за рулем в инфографиках. Узнаете себя?

"Несмотря на то, что с каждым годом всё меньше водителей управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, многие до сих пор садятся за руль после двух-трёх выпитых бокалов, подвергая риску себя и окружающих.

Близкие люди - это те, кто должен остановить тех, кому "море по колено", возможно, предотвратив самую страшную ошибку в их жизни.

За пять первых месяцев этого года, по сравнению с такими же показателями прошлого года, произошло на 21% больше аварий, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

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Я прошу всех латвийцев не допускать, чтобы пьяные родственники, друзья и знакомые садились за руль не только на Лиго, но и в любой другой день", - комментирует член правления СSDD Андрис Лукстиньш.

В мае этого года центр исследования общественного мнения SKDS провёл опрос, в ходе которого выяснилось, что 72% латвийцев не допустят, чтобы за руль сел человек, который выпил более одного бокала вина или пива. В свою очередь

18% опрошенных заявили: «Я бы доверил человеку самому решать, может ли он управлять транспортным средством».

18% опрошенных сами садились за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения более 0,5 промилле.

Ежегодно перед Лиго CSDD выпускает социальную рекламу, которая призывает не только не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, но и следить, чтобы этого не сделали окружающие. 9,1% латвийцев считают, что такой метод борьбы с пьянством за рулём самый эффективный.

Наиболее эффективный метод борьбы с пьяными водителями:

По мнению представителей CSDD, в борьбе с пьяными водителями, желающими сесть за руль, все методы хороши. Бдительным латвийцам предлагают не только спрятать ключи от автомобиля в труднодоступном месте, но и приклеить друга «навеселе» к скамейке, запереть в сарае, закопать в песок. Разумеется, в шутку. Однако в каждой шутке есть доля правды!

А для тех, кто и сам, пропустив несколько стаканов горячительных напитков, допускает возможность сесть за руль, мы предлагаем вспомнить социальную рекламу CSDD прошлых лет.

Особенное внимание следует обратить на социальные кампании, в которых представители Дорожной полиции и Неотложной медицинской помощи поют «скорбные Лиго-песни»:

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