КОНКУРС: Расскажи о своем маршруте выходного дня!

 

Фото: Depositphotos

Лето — лучшее время для путешествий. Неважно, далеко вы собрались или нет, главное — движение вперед и новые впечатления. Русский TVNET призывает делиться своими маршрутами выходного дня, чтобы и другие читатели нашего портала могли узнать, что стоит посмотреть в родной стране, а также в соседних Литве и Эстонии. Самые интересные истории будут вознаграждены.

Каждый год в Латвии и соседних Эстонии и Литве появляются новые туристические маршруты. Знаете такие? Поделитесь с нами!

Напишите, что стоит посмотреть в странах Балтии, и чем это место, природный, исторический или архитектурный памятник уникальны, а также пришлите несколько фотографий или видео, чтобы мы смогли проиллюстрировать ваш материал.

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Как принять участие в конкурсе?

Ждем ваши описания интересных мест для посещения, фото или видео на адрес reporter@tvnet.lv Важно, чтобы фото или видеофайл не превышал 10Mb (так он гарантированно до нас дойдет). И еще не забудьте указать в электронной почте свою контактную информацию, чтобы мы знали, как с вами связаться. Другой вариант — прислать нам все это в сообщении на нашей страничке в Facebook. (адрес)

Что должно быть в тексте и на фото?

Название места, короткое описание (почему вы советуете его посетить, как туда добраться), а также фото или видео для иллюстрации вашей истории.

Кто будет оценивать фотографии?

Обладателя главного приза выберет редакция Русского TVNET. Свое решение мы обязательно поясним.

Еще два участника, которые будут определены с помощью генератора случайных цифр, получат поощрительные призы. Так что даже если вы не уверены, что можете претендовать на главный приз, все равно участвуйте! Ведь шанс получить поощрительную награду есть у всех.

Все ли будут допущены до конкурса?

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации присланной информации без объяснения причины.

Как долго можно присылать истории?

Ваши маршруты выходного дня принимаются до 21 августа 2017 года включительно.

Когда будет известен победитель?

Результаты объявим 28 августа 2017 года.

Что за призы?

Главный приз — трехместная палатка COLEMAN CRESTLINE 3. Отличный подарок для любителей путешествовать.

Фото: Пресс-фото

Поощрительные призы — качественный туристический рюкзак The North Face и швейцарский нож Swiss.

Ждем ваших историй!


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