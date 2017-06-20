Как изменится Origo? Подготовка к стройке начнется уже на этой неделе

На этой неделе менеджер и разработчик торговых центров «Linstow Center Management» начнет подготовительные работы по расширению торгового центра Origo по адресу Стацияс лаукумс, 1.

По словам председателя правления компании Фроде Гронволда, уже в ближайшем будущем в Риге появится современный транспортный узел, значительную часть которого составит новый бизнес-центр Origo.

Бизнес-центр Origo уже включен в план развития Риги, и с его реализацией в 2019 году будет приведет в порядок участок от Стацияс лаукумс до улицы Дзирнаву. Новый бизнес-центр Origo будет включен в проект новой железнодорожной станции, в результате чего станет значимым и современным местом назначения с торговыми площадями, точками общепита и другими услугами.

Фото: Пресс-фото

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В рамках проекта планируется расширить площадь торгового центра Origo более чем в два раза. В новом бизнес-центре появится более удобная и обширная автостоянка. На первых трех этажах будут находиться торговые площади, в свою очередь с 4 по 6 этажи на площади в 11,5 тыс. кв. метров предусмотрены офисные помещения.

Уже в ближайшее время начнутся реконструкция отдельных магистральных инженерных коммуникацию, установка проверочных свай и другие работы, связанные с подготовкой к строительству.

Фото: Пресс-фото