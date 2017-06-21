Самые сильные ветер и осадки придут в Латвию после Лиго

 

Фото: Ieva Čīka/LETA

В ближайшую неделю погода в Латвии будет непостоянной, прогнозирует «Global Forecast System».

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На Лиго, 23 июня, в основном ожидается сухая и солнечная погода, но ночь будет прохладной - на большей части территории страны температура составит всего +4..+8 градусов. Днем воздух прогреется до +17..+22 градусов.

В Янову ночь увеличится облачность, во второй половине ночи в Курземе возможен дождь.

Температура воздуха составит всего +5..+8 градусов, а днем 24 июня не превысит +14..+19 градусов.

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В соответствии с текущим прогнозом погоды в воскресенье к Латвии приблизится новый циклон, вновь усилится западный, юго-западный ветер, особенно в Курземе. Самый сильный ветер и осадки возможны в начале следующей недели, а температура воздуха будет примерно такой же.

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